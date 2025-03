1001. dan oblasti vlade Roberta Goloba

Slovenija se je v mandatu aktualne vlade morala soočiti s številnimi preizkušnjami in težkimi okoliščinami. A je kljub temu postala otok stabilnosti in svobode, kar da nam zavida vsa Evropa, se je ob 1000 dneh na oblasti na Instagramu posnel in pohvalil premier Robert Golob: "Še celo Janša vlaga interpelacijo proti vladi. Se lahko samo nasmehnem. Zakaj? Zato, ker verjamemo, da to, kar počnemo, je tisto, kar je prav. Hvala in se vidimo čez novih 1000 dni."

SDS je medtem objavila vsebino interpelacije proti vladi, ki so jo spisali na vsega štirih straneh. Golobu očitajo manipuliranje s številkami, s katerimi da je padanje pokojnin pripisal napačni vladi. Tako kot ob prvi SDS-ovi interpelaciji vlade tudi tokrat ni predvidenega nobenega glasovanja. Kar pomeni, da po maratonski razpravi, kot kaže, ne bo nobenih političnih posledic.