102 leti vojaškega letalstva: Suverenost in neodvisnost nista samoumevni

Prvotna letala so bila osnovna, zelo osnovna. Zgrajena s palicami in platnom, pa motorji, ki danes ne bi poganjali niti generatorja za elektriko, kaj šele letala, ki ga upravlja človek. V samo nekaj letih so letala postajala vse boljša, v času prve svetovne vojne so jih uporabljali tudi za boje, saj so predstavljala neverjetno prednost pred cepelini in baloni – imela so hitrost in možnost izmikanja.

Slovenski vojaški letalci so se skozi zgodovino večkrat izkazali, od bojev nad Slovenijo, Jugoslavijo, bili so del zavezniških lovskih in bombniških enot, pa tudi piloti nemških lovcev, ki so leteli nad Porurjem. Po drugi svetovni vojni so vodilne položaje jugoslovanskih letalskih sil pogosto zasedali Slovenci, nekateri tudi pisali priročnike in učbenike, s pomočjo katerih smo se učili številni potomci in tudi danes veljajo za osnovno gradivo vsakega pilota.

15. polk vojaškega letalstva je ena tistih enot, ki temelji na trdem delu, znoju in tudi krvi predhodnikov, ki so se večinoma borili pod zastavami tujih držav. Polk s sedežem v Cerkljah ob Krki je zapuščina vseh ljudi, ki so danes ponosni, da njihovo letalo ali helikopter krasi slovenska zastava, s sredstvi, ki jih imajo, pa počnejo več, kot bi marsikatere druge vojaške enote. Stari helikopterji in stara letala so bila kupljena še v devetdesetih letih, marca 2020 pa smo tudi spoznali, kako potrebne so sile, ki jih jemljemo za samoumevne.

Ko je primanjkovalo najosnovnejše zaščitne opreme, smo bili primorani uporabljati letalo Turbolet Let-410, ki za to ni najbolj primerno. To letalo je majhno, starejše, oprema, ki so jo nosili, pa velika in lahka, a vsaka maska je prišla prav, zato so večkrat poleteli. Z njim in drugim letalom, PC-6, ki je bolj namenjeno prevozu pošte in manjših pošiljk, so prevažali vojake, ki so se okužili z novim koronavirusom na misijah, in jim zagotavljali nemoten dostop do domovine.

Že leta smo zamahovali z roko, da država ne potrebuje "dragega" transportnega letala, trdili smo, da bo prevoze urejal trg, a pozabili na suverenost in neodvisnost, ki jo tisti emblem na trupu letala predstavlja. Odvisni od tujih prevoznikov in tujih sil, saj so naše bile premajhne za vse naloge, so pripadniki s poznanstvi in dobrim sodelovanjem uspeli doseči marsikaj. Nakup transportnega letala, ki se obeta, bi misel iz "Kako bomo to naredili?" spremenil v "Kdaj gremo?" In to v današnjih časih ni nepomembno.

Helikopterji, ki jih imamo, so stari. Nekateri toliko kot, kar je že bilo zapisano, avtor teh vrstic. A kljub temu so leta 2020 skoraj 600-krat poleteli na pomoč več kot 600 poškodovanim in tistim, ki so potrebovali oskrbo v bolnišnicah. Helikopterji so dobro vzdrževani, a si lahko predstavljate, da tudi 30 let star avtomobil potrebuje več pozornosti, tudi če ste ga imeli v garaži na sobni temperaturi.