108. rojstni dan Borisa Pahorja počastili z zbornikom

Zbirko esejev sta uredila Fulvio Senardi in Walter Chiereghin. Kot je prejšnji teden na novinarski konferenci povedal Chiereghin, je o pisni počastitvi pisateljevega rojstnega dne razmišljal že spomladi in ugotovil, da bi zgolj s člankom v italijanski reviji umetnosti in kulture Il Ponte rosso težko posredoval javnosti vse vsebine, ki jih je želel že takrat izliti na papir. "Pisal bi o sovražni družbi, s katero se je Pahor srečal v otroških letih, in o nasilju. O nepravični prepovedi uporabe maternega jezika in teptanju pravic manjšin. Bralcem bi v članku težko posredoval pisateljev upor proti fašizmu in grozovito izkušnjo v taboriščih, v katerih je preživel, ranjen v telesu in duhu," je dejal.