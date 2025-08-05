Slovenija
11 invalidov planincev dokazalo, da lahko premikajo meje
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Invalidski voziček, nožna proteza, slabovidnost. Da to ni ovira in da je s pogumnimi spremljevalci, ki poskrbijo za varnost, mogoče vse, je dokazalo 11 invalidov planincev. Konec julija so osvojili ledenik nad Malim Matterhornom in štiritisočak Breithorn na meji med Švico in Italijo. "Tako obsežne in zahtevne odprave še ni bilo, s tem pa smo dokazali, da lahko premikamo meje," pravijo na Planinski zvezi Slovenije.
Več videovsebin
- 02:26Iz 24UR: Posebna odprava invalidov
- 02:36Iz SVETA: Invalidi planinci na 4000 metrih
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.