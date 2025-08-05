Svetli način
11 invalidov planincev dokazalo, da lahko premikajo meje

Ljubljana, 05. 08. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Maja Jakše
Invalidski voziček, nožna proteza, slabovidnost. Da to ni ovira in da je s pogumnimi spremljevalci, ki poskrbijo za varnost, mogoče vse, je dokazalo 11 invalidov planincev. Konec julija so osvojili ledenik nad Malim Matterhornom in štiritisočak Breithorn na meji med Švico in Italijo. "Tako obsežne in zahtevne odprave še ni bilo, s tem pa smo dokazali, da lahko premikamo meje," pravijo na Planinski zvezi Slovenije.

