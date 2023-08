11-letna dobrodelna Naja s prodajo zapestnic pomaga gasilskim društvom

Da so gasilci nepogrešljivi in nezamenljivi, ko pride do naravnih nesreč, ni neznanka. Na pomoč so priskočili po vsaki vremenski ujmi in požrtvovalno pomagali noč in dan, da bi ljudi spravili na varno. Tega se zaveda tudi 11-letna Naja, ki se je odločila, da bo prodajala unikatne zapestnice, ki jih je sama ročno izdelala, denar pa bo podarila prav gasilcem.

11-letna Naja je z dobrodelno akcijo začela na Prevaljah, kjer je z zneskom 1396,99 evra obdarila gasilce PGD Prevalje, ti pa so ji v zameno za njeno srčnost podarili srebrnik. Pri svoji akciji ima podporo vseh svojih najbližjih, tako mame kot mlajšega brata Nala. Naja, doma iz Raven na Koroškem, je svojo akcijo nadaljevala onkraj meja Prevalj. Ker je tudi sama članica PGD Mežica, je v zameno za prostovoljni prispevek prodajala zapestnice, v škatlici pa se je tokrat znašlo 2811,50 evra, zbrani denar je šel v roke gasilcem iz Mežice. V zahvalo in trud je tudi ona od njih dobila darilo s srebrnikom. Seveda pa zdaj, ko njena akcija tako lepo napreduje, ni čas za počitek. Odpravlja se še v Črno na Koroškem, kjer bo poskušala zbrati čim več denarja za PGD Črna na Koroškem. Kot nam je zaupala Nejina mama Nina, je na Facebooku prebrala, da gasilci iz Prevalj zbirajo prostovoljne prispevke za nakup opreme. Naja je prišla na idejo, da bi tudi ona dodala svoj piskrček in pomagala gasilcem, ki so v hudi vremenski ujmi ostali brez tako nujno potrebne opreme. Načrtovali tega niso, vse je prišlo precej spontano, odločili sta se in začeli akcijo. Kot kaže, pa je bila to prava odločitev, saj so gasilci zaradi Najinega velikodušnega prispevka en korak bližje nakupu opreme. In ker gredo njene zapestnice kot za med, jih mora izdelovati tudi sproti. Povpraševanje je res veliko, nam je zaupala njena mama, zato ji pri tem pomaga skupaj z mlajšim bratcem. V Mežici je prodajo morala končati več kot dve uri prej, kot je načrtovala, saj je že vse pošlo. Vendar je Naja poleg vsega tudi izredno dobrosrčna deklica, najranljivejši, ki si zapestnic niso mogli privoščiti, a so si jih želeli, so jih dobili zastonj. Mlada ustvarjalka si je pred kratkim poškodovala nogo in en mesec ni mogla nikamor, zato je tudi začela izdelovati zapestnice, s katerimi zdaj pomaga neumornim gasilcem. Sicer pa, kot poroča Koroška čveka, je Naja rada urejena, ko bo velika, pa želi postati kozmetičarka. Naja ima po besedah njene mame željo, da bi na tak način pomagala še mnogim. Že od malih nog ustvarja, večino svojih izdelkov pa podari.