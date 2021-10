11-letna Lejla že od malega sanja, da bi bila policistka

Teden otroka se je sicer končal, a iskrice v otroških očeh in smeh na njihovih ustnicah tako zelo pomenijo ekipi oddaje Svet, da so akcijo izpolnjevanja njihovih poklicnih želja podaljšali še za en teden. Tokrat so šli v Novo mesto, kjer so 11-letno Lejlo za en dan spremenili v policistko. V policijski svet jo je popeljala dama v modrem, ki si je tudi sama že od otroštva želela obleči policijsko uniformo.