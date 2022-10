11 občin s paketom zakonskih sprememb za reševanje romskih vprašanj

Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so na DZ naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romskih vprašanj. Po besedah novomeškega župana Macedonija predlagajo spremembe petih zakonov s področij, ki zadevajo romska vprašanja, s poudarkom na zaščiti romskih otrok. To so zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o socialnovarstvenih prejemkih, zakon o urejanju trga dela, zakon o varstvu javnega reda in miru ter zakon o voznikih.

S to pobudo želijo po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija zaščititi predvsem otroke, ki v romskih naseljih nimajo nobene perspektive. Romska problematika v jugovzhodni Sloveniji se je to poletje izrazito poslabšala, občine so izčrpale možnosti za njeno reševanje, zato je nujen čimprejšnji sistemski pristop države, med drugim s spremembami zakonodaje.

icon-expand Življenje v romskem naselju pri Črnomlju FOTO: Aljoša Kravanja

S spremembami prvega predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino, ki je zdaj namenjena izobraževanju. S spremembami zakona o socialnovarstvenih prejemkih predlagajo, da se v primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, denarna socialna pomoč izplačuje v naravi. "Gre namreč za to, da danes, če si prejemnik denarne socialne pomoči in nimaš premoženja in si povzročil prekršek, zate ne velja nobena kazen, saj iz denarne socialne pomoči ni mogoče izterjati prekrškovne globe," je predlog pojasnil Macedoni.

S spremembami zakona o trgu dela želijo predlagatelji spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Predlagajo ureditev, po kateri se lahko nekoga napoti na delo brez nekih ovir, in da se poenostavi izbris iz evidence brezposelnih. Hkrati predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta. "Imeli smo primer, ko so bili v javna dela vključeni tudi Romi, vendar nato ni prišlo do zaposlitve. Zato je škoda, da nekdo, ki je pripravljen delati, ne bi prek javnih del lahko delal še nekaj časa," je pojasnil Macedoni. S predlaganimi spremembami zakona o varstvu javnega reda in miru želijo zaostriti sankcije za streljanje z orožjem zunaj za to namenjenih prostorov, s spremembami zakona o voznikih pa določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

icon-expand Romska družina FOTO: AP