11. oktobra nas čakajo trije posvetovalni referendumi

Poslanci so na torkovi izredni seji podprli posvetovalne referendume, ki so jih predlagali poslanci koalicije in Resnice. Na njih želijo pridobiti odgovor državljanov na vprašanja, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje rtv-prispevka in ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Danes je odbor DZ za notranje zadeve in javno upravo z osmimi glasovi za in štirimi proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predvsem pri tem se je znova vnela burna debata. DZ je sredi junija namreč sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Nasprotniki zakona so vložili tudi predlog za naknadni zakonodajni referendum. Podpise volivcev bodo začeli zbirati s 1. septembrom. Vsaj do izteka roka za zbiranje podpisov, torej do 5. oktobra, zakon sicer ne bo stopil v veljavo.

Referendumsko glasovanje FOTO: Bobo

V koaliciji menijo, da sprejetje sprememb in postopki v zvezi z morebitnim zakonodajnim referendumom o tem zakonu sami po sebi ne pomenijo, da DZ v okviru svojih zakonodajnih pristojnosti ne bi mogel ugotavljati volje volivcev glede prihodnje ureditve tega področja. V opoziciji medtem poudarjajo, da je posvetovalni referendum neustaven, saj po zakonu DZ lahko razpiše posvetovalni referendum le za vprašanja, o katerih še ni dokončno odločil. Razmišljajo tudi o možnosti ustavne presoje. Odbor DZ za kulturo je z devetimi glasovi za in štirimi proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka. Odbor DZ za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide pa je predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom podprl z osmimi glasovi za in petimi proti. V Svobodi so poslancem koalicije očitali, da želijo s predlaganimi posvetovalnimi referendumi zamegliti in preusmeriti pozornost od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo prav tako potekal 11. oktobra. Podobno menijo tudi v SD.