110 let od smrti pionirja letalstva Edvarda Rusjana: polet osmih letal od Rojc do Beograda

Letos mineva 110 let od smrti pionirja letalstva Edvarda Rusjana. Ta je skupaj z bratom Jožetom kot prvi v tedanji Avstro-Ogrski leta 1908 izdelal letalo in leto kasneje na Rojcah v Gorici prvič poletel. Žal se je le dve leti kasneje smrtno ponesrečil na letalskem mitingu v Beogradu. Ob letošnji obletnici njegovega rojstva in smrti so v Gorici pripravili prvi aeroreli, polet osmih letal od Rojc do Beograda.

icon-expand