110 let od tragične smrti slovenskega pionirja letalstva

9. januarja 1911 se je mlad 25-letni Edvard Rusjan med drznim letu ponesrečil v Beogradu. Njegova bogata zapuščina je navdušila številne letalce, spominjamo pa se ga še več kot stoletje po njegovi smrti. Da gre za res velikega pionirja letenja, pove to, da je bilo v času prvih poletov le nekaj ljudi, ki so z letalom poleteli v zrak, Edvard Rusjan pa je bil eden izmed njih.

icon-expand Edvard Rusjan pri svojem letalu. FOTO: www.edvard-rusjan.it

Ob 110. obletnici Edvardove smrti so Novogoričani poklicali Grazio Rusjan, njegovo nečakinjo, ki živi v sosednji Gorici in ki se je med drugim izjemno razveselila dejstva, da je Nova Gorica v sodelovanju z Gorico postala Evropska prestolnica kulture 2025, saj to dojema kot veliko priložnost za razvoj čezmejnega goriškega prostora. Povedala je: "9. januarja se spominjamo tragične smrti našega junaka Edvarda Rusjana, pionirja letalstva. Ohranjanje spomina na tega letalca predstavlja žarek svetlobe za mlade in jih spodbuja k zavestnemu razvoju njihovih sposobnosti. Edvard Rusjan je nepozaben vzor vztrajnosti in strasti za razvoj naših krajev."

icon-expand Prvi "koraki" v zraku. FOTO: www.edvard-rusjan.it

Vili Prinčič, avtor knjige V sinjo brezkončnost: po sledeh odkrivanja zapuščine bratov Rusjan, pionirjev letalstva navaja, da sta brata Rusjan za tisti čas s tehničnega vidika izdelovala zelo kompleksna letala. "Bila so izjemen tehnični dosežek, ki je zahteval veliko znanja, spretnosti in ustreznega orodja. Nepredstavljivo je, da sta začela v očetovi delavnici, kjer jima je oče dal na voljo orodje za izdelovanje sodov."Kot še pravi, so med letoma 1908 in 1911 vsi spremljali izdelavo letal, ki so nastajala v njihovi delavnici, in tudi pomagali pri njej.

icon-expand Njegova bogata zapuščina je navdušila številne letalce, spominjamo pa se ga še več kot stoletje po njegovi smrti. FOTO: www.edvard-rusjan.it

Svoje prve lete sta brata Rusjan opravljala na dveh letalnih poljih pri Gorici, pri Malih Rojcah in Velikih Rojcah, nekoliko južno od mesta. Oče Franc ju je močno podpiral, nudil jima je prostore, znanje in tudi material, ki sta ga potrebovala, da sta lahko sledila svojim sanjam. Tudi denarja jima je dejal, kolikor je zmogel, a ga ni bilo zadosti, da bi lahko kupila dovolj dober motor, ki bi omogočal boljše poskuse letenja pri Gorici.

icon-expand Prvotna letala so bila narejena na roko, pri tem pa je bilo potrebno veliko znanja, denarja in tudi malo sreče. FOTO: www.edvard-rusjan.it

Leta 1910 sta dosegla preboj, in sicer v delavnici bogatega zagrebškega trgovca Mihajla Merćepa,"ko je letalo, imenovano Merćep-Rusjan, uspešno prestalo vse poskuse in bilo pripravljeno za odhod na daljšo turnejo po mestih Balkana," je zapisal Prinčič. Želeli so opraviti promocijske lete nad številnimi mesti na Balkanu, a je tragična nesreča v Beogradu, ko je letalo zaradi močnega vetra strmoglavilo na breg Save pod Kalemegdanom, te preprečila.

icon-expand Nesreča v Beogradu. FOTO: www.edvard-rusjan.it

Za 110. letnico prvega poleta pod solkanskim mostom Edvard in starejši Josip Rusjan sta 25. novembra 1909 s prvim motornim letalskim poletom postavila zgodovinski mejnik z doma narejenim dvokrilnim letalom Eda I. O tem, da je dediščina bratov Rusjan na Goriškem še kako prisotna, priča tudi sodelovanje različnih akterjev – Aerokluba Edvard Rusjan Nova Gorica, Aerokluba obalni letalski center Portorož, Mestne občine Nova Gorica ter številnih posameznikov – ki so združili moči, da bi ob 110. obletnici počastili spomin na brata Rusjan in njun pomemben doprinos k tehniški dediščini.

Pod solkanski most se je septembra 2019 še četrtič spustil primorski letalec in večkratni prvak v akrobatskih letih Benjamin Ličer - Benđo.