115 nesreč z e-skiroji v prvi polovici leta

Vozniki e-skirojev nemalokrat kršijo cestnoprometna pravila, dogajajo pa se tudi prometne nesreče, v katerih niso redke niti hujše poškodbe. V prvem polletju letos je bilo v prometnih nesrečah na slovenskih cestah udeleženih že 115 voznikov e-skirojev, zato pristojni pozivajo k varni in odgovorni vožnji in spoštovanju cestnoprometnih predpisov.

E-skiroji so kvalificirani kot lahka motorna vozila in so ob nepravilni uporabi lahko izjemno nevarni, je na izjavi ob predstavitvi policijskega nadzora nad vozniki e-skirojev poudaril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Navedbo je podkrepil s podatkom, da je bilo v prvem polletju letos v prometnih nesrečah udeleženih 115 voznikov e-skirojev, od česar so jih skoraj 60 odstotkov povzročili vozniki e-skirojev sami. "Glavni vzroki nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti ter vožnja po napačni strani ceste," je naštel Rajh.

V istem obdobju so po Rajhovih besedah ugotovili skoraj 500 kršitev cestnoprometnih predpisov, med katerimi izstopajo vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba zaščitne čelade ter preseganje hitrosti, ki je po zakonu omejena na 25 kilometrov na uro. Zaskrbljujoč pa je tudi vedno pogostejši pojav, ko se na e-skiroju pelje več kot ena oseba. "Nemalokrat je videti starša in otroka na istem skiroju, oba brez čelade. To ni sprejemljivo, saj gre za neposredno izpostavljanje tveganjem," je poudaril. Ob tem je na starše naslovil poziv, naj otrokom ne kupujejo tehnično predelanih "smrtno nevarnih e-skirojev" ali jim dovolijo udeležbe v prometu brez temeljitega znanja cestnih pravil. Staršem svetuje tudi, naj otroke podučijo, da med vožnjo e-skiroja ni dovoljena uporaba mobilnega telefona ali slušalk, naj vedno uporabljajo zaščitno čelado, "predvsem pa naj starši pred nakupom e-skiroja temeljito razmislijo, ali je to res primerno prevozno sredstvo za njihovega otroka", je izpostavil. Na ministrstvu pozdravljajo proaktivnost policije in uvedbo novih merilnih inštrumentov za ugotavljanje prekoračitev konstrukcijsko določenih hitrosti e-skirojev, za kar ima policija ustrezno zakonsko podlago, je poudaril Rajh. Podpirajo tudi uvedbo obveznega zavarovanja za e-skiroje in z ostalimi pristojnimi resorji preučujejo možnosti za njegovo uveljavitev. Evropsko komisijo pa pozivajo k uvedbi enotne evropske zakonodaje na tem področju, saj se s podobnimi izzivi kot Slovenija srečujejo vse države članice Evropske unije. Skrbi tudi stanje splošne prometne varnosti, saj je policija v juliju na slovenskih cestah zabeležila že osem smrtnih žrtev, je izpostavil Rajh. Za ustrezno zakonsko ureditev uporabe e-skirojev si prizadevajo tudi na Agenciji za varnost prometa. "E-skiro ni igrača, je lahko motorno vozilo, ki lahko z nevarno uporabo povzroči hude poškodbe," je poudarila v. d. direktorja agencije Saša Jevšnik Kafol. V prvi polovici leta se je v prometnih nesrečah huje poškodovalo 20 voznikov e-skirojev, v istem obdobju lani 13. Lažje se je poškodovalo 73 voznikov, lani pa 80, je naštela. "Več kot polovica poškodovanih ni uporabljala čelade, čeprav vemo, da je zaščita glave pri padcu ključna. Tudi nedavna tragična smrt kolesarja in voznika kolesa z motorjem je znova pokazala, kako usodna je lahko neuporaba čelade," je opozorila.

