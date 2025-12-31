Naslovnica
12 grozdnih jagod ob polnoči za 12 mesecev sreče

Ljubljana, 31. 12. 2025 10.48 pred 51 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.S.
Grozdje na novo leto

Večina Slovencev v novo leto vstopi z odštevanjem, nazdravljanjem s penečim vinom in poljubi. V zadnjih letih pa so družbena omrežja dvignila priljubljenost še eni posebni tradiciji, ki prvotno izvira iz Španije. Ta veleva, da mora vsak, ki si želi sreče in ljubezni v prihodnjem letu, ob polnoči pojesti 12 grozdnih jagod. A pozor: imate le minuto časa.

Tradicija, ki izvira iz Španije, je v zadnjih letih predvsem po zaslugi družbenih omrežij pridobila na prepoznavnosti.

"Uživanje 12 grozdnih jagod ob polnoči naj bi prineslo srečo v prihajajočem novem letu - en mesec sreče na jagodo," je za revijo Vogue pojasnil profesor s španske univerze v Toledu Daniel Compora.

Pravilo pravi: vsaka jagoda predstavlja eno željo za prihodnjih 12 mesecev, vseh 12 pa morate pojesti, še preden ura odbije minuto čez polnoč, sicer se želje ne bodo uresničile.

Po besedah Compore nekatere novejše različice omenjene španske tradicije predvidevajo tudi, da morajo posamezniki, medtem ko jedo grozdje, nositi rdeče spodnje perilo ali pa sesti pod mizo. "To je kot zagotovilo, da bo oseba v prihajajočem letu našla ljubezen," je pojasnil.

Kot je dodal, element mize verjetno izvira iz Peruja in je morda povezan z latinskoameriškim vraževerjem. Nekateri so namreč prepričani, da skrivanje pod mizo privablja sorodne duše.

Grozdje na silvestrovo v skladu s špansko tradicijo prinaša srečo in izobilje v prihodnjem letu.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Izvor tradicije

Kot poroča španski časnik El Mundo, obstaja več razlag, od kod izvira tradicija. Splošno sprejeta teorija med Španci je, da sega v leto 1909, ko so vinogradniki iz Alicanteja zabeležili obilno letino grozdja. Da bi presežek uspešno prodali, so si zamislili idejo o "grozdju sreče", ki so ga prodajali v paketih po 12 jagod, kar naj bi simboliziralo 12 mesecev v letu.

O uživanju grozdja na silvestrovo so sicer poročali tudi časopisi v 19. stoletju. V svoji izdaji z dne 2. januarja 1984 je El Siglo Futuro zapisal: "Takoj, ko odbije polnoč, se začne uživanje grozdja. Če ga uživamo v dobri veri na zadnjo noč starega leta, nam prinaša srečo v novem".

Obstaja tudi teorija, da se je tradicija začela že leta 1882. Takrat so se meščani in aristokrati zadnji dan v letu zbrali na večerji, kjer so jedli grozdje in pili peneče vino. Skupina prebivalcev Madrida se je nato odločila, da se bo ponorčevala iz običaja in se s tem odzvala na omejitve, ki so bile takrat uvedene za božična praznovanja na ulicah. Odpravili so se na glavni madridski trg Puerta del Sol, kjer so ob zvokih zvonov jedli grozdje.

Ne glede na leto začetka tradicije Španci vsako silvestrovo prižgejo televizijo in prek ekranov spremljajo odštevanje do novega leta z omenjenega trga, da bi vedeli, kdaj morajo pojesti grozdje.

Pravijo, da bodo tisti, ki ne bodo pojedli vseh 12 grozdnih jagod, v prihodnjem letu imeli smolo. Torej, zdaj veste, kaj morate storiti, ko bo ura odbila polnoč.

grozdje silvestrovo

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

bibaleze
