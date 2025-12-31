12 grozdnih jagod ob polnoči za 12 mesecev sreče

Tradicija, ki izvira iz Španije, je v zadnjih letih predvsem po zaslugi družbenih omrežij pridobila na prepoznavnosti.

"Uživanje 12 grozdnih jagod ob polnoči naj bi prineslo srečo v prihajajočem novem letu - en mesec sreče na jagodo," je za revijo Vogue pojasnil profesor s španske univerze v Toledu Daniel Compora.

Pravilo pravi: vsaka jagoda predstavlja eno željo za prihodnjih 12 mesecev, vseh 12 pa morate pojesti, še preden ura odbije minuto čez polnoč, sicer se želje ne bodo uresničile.

Po besedah Compore nekatere novejše različice omenjene španske tradicije predvidevajo tudi, da morajo posamezniki, medtem ko jedo grozdje, nositi rdeče spodnje perilo ali pa sesti pod mizo. "To je kot zagotovilo, da bo oseba v prihajajočem letu našla ljubezen," je pojasnil.

Kot je dodal, element mize verjetno izvira iz Peruja in je morda povezan z latinskoameriškim vraževerjem. Nekateri so namreč prepričani, da skrivanje pod mizo privablja sorodne duše.