Zastoji na primorski avtocesti, gneča tudi na mejnih prehodih

Prometnoinformacijski center poroča o čakalnih dobah za osebna vozila, in sicer na Obrežju eno uro pri vstopu in 20 minut pri izstopu iz države, v Slovenski vasi, kjer je čakalna doba v obe smeri pol ure. Na mejnem prehodu Starod vozila čakajo 40 minut pri vstopu, na Gruškovju in Metliki pa po pol ure pri izstopu iz države. Na Starodu avtobusi čakajo za vstop v državo 40 minut.

Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru je med počivališčem Lom in priključkom Postojna še vedno nastajajo daljši zastoji.

Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji zaprta do 6. maja. Promet proti Vipavi je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto-Vipava. Obvoz za tovorna vozila, namenjena proti Italiji, pa je preko Sežane in Fernetičev.