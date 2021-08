12-letnik iz Ljubljane ujel 100-kilogramsko tuno

Lan Cestar je pri otoku Plavnik blizu otoka Krk ulovil 100 kilogramov težko tuno. Z velikanko se je boril kar uro in pol v stoječem položaju pri žgočem soncu, ki je temperaturo dvignilo nad 35 stopinj Celzija. Mladi Ljubljančan je s svojim ulovom postal prava senzacija med ljubitelji lova na velike ribe, saj izkušeni ribiči tun vedo, koliko znanja in spretnosti je potrebnih, da jih prelisičijo.

O velikem podvigu Lana Cestarja so nas obvestili predstavniki hrvaškega kluba BIG OM iz Omišalja, ki so organiziral klubsko tekmovanje v lovu na velike ribe v Omišalju (big game fishing). "Lan se ribolova že nekaj let uči pri svojem očetu Bojanu Cestarju, ki je eden najuspešnejših ribičev velikih rib. Tako je 12-letnik prejšnji konec tedna z izkušenimi ribiči nastopil na klubskem tekmovanju v lovu na velike ribe in svoji ekipi Baraccuda prinesel zmago ter tako senzacionalno odprl letošnji lov na tune na Kvarnerju," so sporočili veselo novico.

icon-expand 12-letni Lan Cestar, ki tehta 40 kilogramov, je z dobro tehniko ujel 100-kilogramsko tuno. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

Seveda nas je zanimalo, kako lahko fant, ki ima 40 kilogramov, ulovi ribo, ki je še enkrat in pol težja od njega. Zato smo Lana in njegovega očeta poklicali.

Člani ekipe Barracuda so slovenski državni prvaki in so nanizali že vrsto uspehov. Letos aprila so na svetovnem prvenstvu na Kostariki po štirih dneh lovljenja mečaric pristali na petem mestu. Predlani so med 25 ekipami zmagali na tekmi v Omišu, kjer so ujeli šest tun. Pred tremi leti so osvojili največjo tekmo na Jadranu v tunolovu, kjer je bilo 52 čolnov. Bojan Cestar je kapetan slovenske državne reprezentance in je bil do zdaj že na šestih svetovnih prvenstvih.

Oče Bojan Cestar, ki je tudi kapetan slovenske državne reprezentance ribolova na velike ribe in je bil do zdaj že na šestih svetovnih prvenstvih, nam je nemudoma hitel pripovedovati, kako zelo ponosen je na svojega sina. Tudi sam se je namreč učil od svojega očeta, ki ga je navdušil za to dejavnost. "Športni ribolov se v družini prenaša in to je dober občutek. Boljši, kakor če bi tuno ujel sam. Na sina sem ponosen tudi zato, ker sem ga med njegovo borbo s tuno dvakrat vprašal, ali mu pomagam. Rekel je, da ni 'šans', da se bo boril do konca. Pravila na tekmi so namreč taka, da tisti, ki prvi prime palico, na katero je tuna prijela, se mora z njo boriti do konca. Če mu kdo pomaga, riba ni priznana oziroma je ekipa diskvalificirana. Borba pa lahko traja par ur, dokler jo ne privlečeš do čolna. Potem jo lahko spustiš ali vzameš, če je všteta v dovoljeno kvoto," je pojasnil oče Cestar, ki ni skrival, da ga je skrbelo, ali bo sin zmogel ukrotiti tako veliko ribo.

icon-expand Lan Cestar, ko je ujel tuno velikanko: "Sploh nisem vedel, kaj naj rečem. Upanje je padalo, preden je prijela, potem, ko sem jo ujel, pa sem bil tako vesel … nepopisno je bilo." FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

Tekmovanja v Omišalju se je udeležilo 13 posadk, članov kluba BIG OM Vsaka ekipa je imela od dva do štiri tekmovalce. V ekipi Barracuda sta bila poleg Lana in njegovega očeta še Luka Šimunovič in Marko Lampič. "Sin je šel z mano na tekmovanje kot gost. Zelo si je želel ujeti veliko tuno. Glede na to, da sem nekaj dni pred tekmo tukaj že treniral, sem vedel, da velike tune so na tem območju. Ker si jo je Lan želel izvleči, je prvi prijel za palico, ko je zagrabila. Izvlekel jo je v uri in pol s stoječo tehniko na pas. Tuno imaš v bistvu na sebi, na svojem telesu, in se z njo boriš z gibi," je Bojan Cestar pojasnil način izlova.

icon-expand Lana je nad ribolovom navdušil oče Bojan Cestar, ki je tudi kapetan slovenske državne reprezentance ribolova na velike ribe. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

Sin Lan nam je nato kot pravi ribiški strokovnjak razložil še ostale podrobnosti. Lovili so po sistemu 'drifting', kar pomeni, da so ribiči na odprtem morju trnke z vabami spuščali z mirujočega plovila. "V morje smo metali koščke rib, da je tuna priplavala do trnka in se nato nanj zataknila," je povedal. Preden je Lan ujel tuno, jo je večina ostalih ekip že imela na čolnih. "Naše upanje je počasi razpadalo. Ampak potem je le zagrabila – po dveh urah. Šel sem k palici in se nato z njo boril uro in pol v stoječi tehniki. Zgleda tako, da imaš na sebi pas, v katerem je nameščena ribiška palica. Delaš počepe in druge gibe, da tuno navijaš na laks in privlečeš k sebi," je potek opisal mlad ribič.

icon-expand Lan je ponosen na svoj veliki ulov. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

A kako lahko 12-letnik, ki tehta 40 kilogramov ujame 100 kilogramsko tuno, nas je zanimalo? Pojasnil je, da je vsa mojstrovina v pravilni tehniki: "Težko je, ampak če imaš tehniko, jo uloviš. Niti se nisem preveč utrudil, saj sem vedel, da jo moram izvleči – na tak ali drugačen način – samo da bomo zmagali." Ko je riba prijela, je Lan takoj vedel, da je tuna velikanka, čeprav se je ujela okrog 500 metov stran od čolna. "Velika riba najprej naredi en velik poteg – to pomeni, da povleče veliko laksa iz ribiške role in nato splava na površino, saj jo zanima, kaj se dogaja. Čeprav je ne vidiš, ker je predaleč stran, veš, da je velika, ravno zato, ker priplava na površino. Potem, ko jo privlečeš v bližino čolna, se potopi v morje in nekam usidra. Tam izgublja moč in se ogreva," je reakcije velikih rib opisal Lan.

icon-expand 12-letni Lan Cestar je ekipi Barracuda prislužil zlati pokal. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

'Bil sem tako vesel … nepopisno je bilo' Tuno velikanko je nato ekipa s posebno ostro kljuko, ki ji ribiči pravijo gas, dvignila na čoln. "Sploh nisem vedel, kaj naj rečem. Upanje je padalo, preden je prijela, potem, ko sem jo ujel, pa sem bil tako vesel … nepopisno je bilo," je ponosno povedal mladi ribič, ki se z ribolovom bolj intenzivno ukvarja dve leti. Zanj ga je navdušil oče, s katerim je že pred tremi leti začela spoznavati svet rib. Lani pa se je, kot je Lan poudaril, "začelo zares dogajati". Ujel je svojo prvo ribo. In ne lovi zgolj morskih rib, ampak tudi rečne. A posebno mesto v njegovem srcu ima prav tuna. "Pri ribolovu mi je všeč, ker vidiš naravo in njeno lepoto. Ribo lahko izpustiš in jo vrneš v svoje okolje," je strnil misli 12-letnik.

icon-expand Lan Cestar med borbo s tuno. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja

Predstavniki kluba BIG OM pa so potrdili, da je bila prav Lanova tuna najtežji ulovljeni primerek na letošnjih uradnih tekmovanjih v Jadranu. "Upamo, da se bo ta lepa zgodba nadaljevala na mednarodnem tekmovanju na big game ribolovu BIG OM 2021, ki bo letos potekalo od 25. do 28. avgusta v Omišalju," so sporočili.

icon-expand Lanovo Tuno je klub obdržal, saj je bila všteta v določeno kvoto. Kot je običajno, je vsak od tekmovalcev dobil kos njenega mesa, nekaj pa so jo nato spekli. FOTO: Arhiv Bojana Cestarja