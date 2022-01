12. najbogatejši Slovenec: 'V slovenski družbi spodbujamo povprečnost'

Lahko bi prodal petkrat dražje, a se je Jure Knez odločil, da v lastništvo podjetja spusti svoje zaposlene: "To jemljem kot največji eksperiment, ki smo ga kdaj koli naredili. Vsak tak eksperiment se vidi v času krize. V prvem valu epidemije sem dejal, da lahko ostanejo doma, če se kdo počuti nelagodno. Vsi so odvrnili, da imamo naročila in moramo delati. Resnično smo živeli za to, da proizvajamo, ustvarjamo dodano vrednost, skrbimo za naše stranke. Menim, da je solastništvo ključni element tega uspeha," je prepričan.

Zaposleni lahko svoj delež v sicer tudi prodajo: "Podjetje ima določen budžet za tiste, ki želijo prodati. Želimo, da je ta vložek likviden. Vsak si želi varčevati za določeno stvar in ko pride do tistega trenutka, lahko ta delež pretvori nazaj v denar, potem pa normalno kupuje naprej. Nič slabega," pojasnjuje Knez.

Pravi, da ima vtis, da v slovenski družbi spodbujamo povprečnost. "Tudi pri mladih, pri startupih vidimo, da če nekomu ne uspe, kažemo za njim s prstom. Ni pa zaželjeno niti, da komu preveč uspe, obstaja neka meja, ki je optimalna. To miselnost moramo nekako preseči, potrebujemo ljudi s kapitalom, ljudi, ki peljejo ta voz naprej," za primejavo poda Elona Muska in njegove ideje.