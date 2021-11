12 najbolj priljubljenih plaščev med Slovenci s 50 % popusta na črni petek

Zunanje temperature se z vsakim novim jutrom znižajo in nastopil je čas, da jesensko garderobo zamenjamo za zimsko. Morali si bomo omisliti zimski plašč, ki nas bo grel v zaledenelih jutrih ter nam obenem omogočal, da v čudovitih decembrskih večerih tudi po več ur preživimo na prostem.

icon-expand Klasične jakne in plašči v Tom Tailor spletni trgovini. FOTO: Arhiv ponudnika

Ni ga večjega zadoščenja, kot pa najti ustrezen zimski plašč, ki nas bo spremljal še več sezon. Ženski in moški plašči pri Tom Tailorju so čudoviti in sledijo najnovejšim modnim trendom. Od udobnih ter puhastih zimskih plaščev do lahkih prešitih jaken – na voljo so v vseh videzih, s katerimi vam bo toplo in boste hkrati videti elegantno. Obenem pa vas bo močno razveselila letošnja Tom Tailor akcija – Black Friday popusti nas bodo presenetili s kar 50-odstotnim znižanjem na najbolj priljubljene kose, v katerih bomo uživali celo sezono! Prijavite se na njihove spletne novičke ter izkoristite neverjetne popuste! Mi pa smo vam pripravili seznam najbolj trendovskih zimskih plaščev, če potrebujete dodaten navdih za letošnji modni videz. Klasična zimska garderoba za vsako sezono – ženski zimski plašči 1. Puhaste jakne Puhaste jakne so odlična izbira za zelo hladno vreme, saj vas bodo segrele tudi na raznih zimskih izletih (Kranjska gora, smučanje v Avstriji itd.). Za dodatno toplino si oglejte ženske zimske plašče s kapuco. Letos so izjemno priljubljeni tudi zimske jakne in plašči v različnih barvnih odtenkih, na primer zeleni, rdeči, rožnati in rumeni/oker. Tovrstne zimske plašče lahko čudovito kombinirate z džinsom, elegantnimi krili ter visokimi škornji. Popoln zimski videz!

icon-expand Puhaste jakne v spletni trgovini Tom Tailor. FOTO: Arhiv ponudnika

2. Zimski plašč z visokim sijajem za izstopajoč slog Želite ustvariti trendovski zimski videz in se ne bojite izstopati? Izberite zimski plašč z visokim sijajem za izstopajoč slog. In ne pozabite kupiti novih zimskih čevljev, ki se bodo barvno in stilsko ujemali z novim plaščem.

icon-expand Plašč z visokim sijajem Tom Tailor. FOTO: Arhiv ponudnika

3. Anorak plašči Kako blizu ste si z vetrom in dežjem? V deževnih in vetrovnih dneh oblecite anorak – novodobni športni dizajni vključujejo tudi kapuco za dodatno zaščito. Obujte še dežne škornje in pripravljeni ste na vse razmere!

icon-expand Anorak plašč za deževno vreme. FOTO: Arhiv ponudnika

4. Klasični enobarvni kosi Bolj umirjenim modnim navdušencem ter tistim, ki niste veliki ljubitelji barv ter kosov, ki izstopajo, priporočamo trendovsko enobarvno zimsko bundo s karirasto podlogo. Tovrsten kos je odličen za kombiniranje z raznovrstnimi oblačili ter čevlji živahnejših barv.

icon-expand Plašči klasičnih barv se podajo vsem oblačilom. FOTO: Arhiv ponudnika

5. Zimski plašč iz mešanice volne Volnen zimski plašč je eden najbolj klasičnih zimskih kosov ter osnova za vašo omaro. Primeren je za bolj elegantne priložnosti, kot je obisk gledališča ali pa božična večerja. Iščete dodaten glamur? Omislite si plašč iz mešanice volne z elegantnim dizajnom in se hkrati pozabavajte z barvami in dodatnimi vzorci, kot je recimo karirast plašč v stilu vrhnje srajce z našitimi žepi.

icon-expand Eleganten plašč iz mešanice volne. FOTO: Arhiv ponudnika

6. Karirasti plašči Iščete plašč z vzorcem, ki je vedno v stilu? Oglejte si kariraste plašče za zimzelen videz! Tovrstne plašče boste lahko nosili še več let.

icon-expand Moden karirast plašč. FOTO: Arhiv ponudnika

7. Sodobna prešita jakna Sodobna lahka prešita jakna je kot nalašč za prehodno vreme, saj je popolna oprava za jesenske in spomladanske dni. Všeč vam bo, saj bo poskrbela za ravno pravo količino toplote brez pregrevanja. Njena klasična oblika bo dodala eleganco vsakemu modnemu stilu – od kavbojk do oblek.

icon-expand Prelepa prešita jakna znamke Tom Tailor. FOTO: Arhiv ponudnika

Večna eleganca in trpežnost – moški zimski plašči 8. Eleganten volnen plašč Tudi v moški zimski garderobi ne sme manjkati eleganten volnen plašč, ki predstavlja izvrstno izbiro za poslovno trenutke – konference, sestanke ter razne prireditve. Tak plašč je neponovljiva izbira, saj navzven deluje zelo elegantno in zaradi kakovostnega naravnega materiala hkrati zagotavlja izredno toploto.

icon-expand Eleganten volnen moški plašč. FOTO: Arhiv ponudnika

9. Klasičen črn moški zimski plašč Črna je barva elegance, zato vsem modnim navdušencem priporočamo klasičen volnen plašč z rever ovratnikom, ki je fino strukturiran ter izdelan iz mehke in udobne tkanine. Omogoča dolgotrajno trpežnost, zaradi česar ga boste lahko nosili še vrsto sezon. 10. Udobna zimska parka Zimske parke so najnovejši modni trend, za katerega verjamemo, da bo še dolga leta priljubljen. Gre za zelo udoben model, ki omogoča neverjetno toploto, zaradi česar je odlična izbira za celodnevne zimske izlete, ko večino dneva preživimo na prostem v naravi. Obenem so dovolj elegantne, da jih lahko brez težav kombiniramo z džinsom.

icon-expand Parka za vsako priložnost. FOTO: Arhiv ponudnika

11. Eko zimski plašči iz recikliranih materialov Povsem nov hit, ki gre z roko v roki z okoljevarstvenimi trendi za ohranitev planeta, so zimski plašči iz recikliranih materialov, kot je na primer dolga zimska bunda iz recikliranega poliestra. Vključuje topel ovratnik s kapuco, ki se lahko po potrebi tudi odstrani. Odlična izbira tako za vsakodnevno nošenje kot tudi izlete v naravi.

icon-expand Plašč, izdelan iz recikliranih materialov je prijazen okolju. FOTO: Arhiv ponudnika

12. Modna kratka bunda Kratka prešita bunda s stoječim ovratnikom in snemljivo kapuco je pravi hit med vsemi ljubitelji visoke mode. V letošnji sezoni je na voljo v klasičnih jesenskih barvah, najbolj priljubljena pa je drzna barva opeke. Kombinirate jo lahko s črnimi skinny jeans hlačami ter modnimi čevlji.

icon-expand Modna kratka moška bunda se poda vsakemu stilu. FOTO: Arhiv ponudnika