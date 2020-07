12. petek na ljubljanskih ulicah: protestniki ustanavljajo ljudsko skupščino

Pred današnjim protestom so pozvali k ustanovitvi ljudske skupščine. "Čas je, da se protestniki med sabo v miru pogovorimo, povežemo in skupaj začenjamo oblikovati svetlejšo prihodnost in močnejšo civilno družbo. Naj glasno odmeva tudi naš 'za'," so zapisali na Facebooku.

Sicer gre za že drugi protivladni shod v tem tednu. V sredo so se pred DZ zbrali zaposleni v medijih, ki so izrazili nasprotovanje spreminjanju medijske zakonodaje.

Na skupščini naj bi beseda tekla o okolju in trajnostnem razvoju, svobodi medijev, delavskih in socialnih pravicah, koronskih ukrepih, kulturnih politikah ter alternativah obstoječemu političnemu sistemu. Govorili naj bi tudi o predlogih in koordinaciji protestniških akcij.

"Seveda gre pri organizaciji skupščine z več tisoč udeleženci za velik eksperiment in se bomo sproti učili na napakah. Skupščina je zamišljena kot orodje, ki je na razpolago vsem protestnikom, da se povezujejo, koordinirajo in formirajo skupne zahteve in jasnejše alternative, zato so že zdaj zelo dobrodošli vsi predlogi, komentarji in dopolnitve," so še zapisali.