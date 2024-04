12 ur na kolesu za dobrodelni namen

Dogodek že 18. leto zapored poteka na pobudo slovenske kolesarske legende, Marka Baloha. V sodelovanju z dobrodelno organizacijo Anina zvezdica je njihov cilj zbrati dovolj donacij, da lahko čim več družin prejme paket z zdravo hrano. Kateri športniki so se še pridružili Balohu in kako lahko nekdo kar 12 ur preživi na kolesu?

Maratonske kolesarske ture za Marka Baloha niso nič posebnega. Tokrat pa je odprte ceste, že osemnajstič, zamenjal za sobni trenažer. In to za dolgih dvanajst ur. Od desetih zjutraj do desetih zvečer. Baloh računa, da si bo vmes privoščil pavzo ali dve, vsega skupaj 20 minut. Računa, da bo do večera prevozil kar 450 kilometrov, s povprečno hitrostjo okoli 38 kilometrov na uro. Nekdanji skakalec Robert Kranjec, ki se je tudi pridružil dobrodelnemu pozivu, je sicer prekolesarili malo manj. Na kolo pa so sedli tudi športniki, ki na trening nog včasih malo pozabijo.

Sveže upokojeni Štefan Hadalin pa kondicijo, namesto na snežnih strminah, zdaj vzdržuje kar v toplem fitnesu: "Glede na to, da sem že skoraj dva meseca upokojen, je že ta ena ura na kolesu kar zalogaj. Ampak bo že, saj sem bil še nedavno vrhunski športnik."

Med dogodkom so začeli z zbiranjem donacij na platformi Truhoma. Cilj je zbrati dovolj denarja, da bo vsaj 25 družin prejelo dobrodelni paket. Donacije lahko oddate do 12. aprila, zelo lepo je, če pomagate. Tudi tisti, ki pedal danes ne vrtite v živo, lahko nekaj denarja družinam v stiski namenite prek spletne platforme.