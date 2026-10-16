12-urni maraton oživljanja: kako pomagati?

Kaj bi naredili, če bi se pred vami zgrudil človek? Bi vedeli, kaj storiti, da bi mu rešili življenje? Vsak dan od tri do pet ljudi v Sloveniji doživi srčni zastoj. Oseba izgubi zavest, ne diha, srce mu preneha biti. Smrt lahko nastopi v le nekaj minutah. V Mariboru so organizirali 12-urni maraton oživljanja. Kako konkretno pomagati?