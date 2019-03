12 'zapovedi' v boju proti raku

Teden boja proti raku izpostavlja, da bi z zdravim življenjskim slogom lahko ogroženost z rakom zmanjšali do 50 odstotkov. Da ne zbolimo za njim, je treba opustiti kajenje, omejiti sončenje in pitje alkohola ter se redno udeleževati presejalnih programov. V četrtek bodo boj proti raku na lokalni ravni predstavljala društva.

Letošnji teden boja proti raku z geslom Evropski kodeks = manj raka izpostavlja nasvete evropskega kodeksa proti raku. Nasveti v evropskem kodeksu proti raku opozarjajo, da zdrava prehrana in gibanje nista dovolj. "Če bi upoštevali vseh 12 priporočil, bi lahko ogroženost z rakom zmanjšali za 30 do 50 odstotkov," je za STA pojasnila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti rakuMaja Primic Žakelj.

Tako pa je pomembno tudi omejiti sončenje, zračiti prostore, se izogibati nevarnim snovem na delovnem mestu in v bivalnem okolju. Ženskam priporočajo, naj dojijo čim dlje in se izogibajo hormonskemu zdravljenju menopavznih težav. Starši pa naj poskrbijo, da bodo otroci cepljeni proti HBV in HPV. Priporočajo tudi udeležbo v presejalnih programih Zora, Dora in Svit.