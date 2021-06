120 bencinskih servisov OMV v roke madžarskega Mola

OMV je trenutno drugi največji igralec na slovenskem trgu naftnih derivatov z nekaj več kot 20-odstotnim deležem. Največjega, nekaj manj kot 60-odstotnega, ima družba Petrol s 318 bencinskimi servisi. Slednji so že februarja sporočili, da za nakup bencinskih servisov OMV niso zainteresirani.

Madžarski Mol zadnja leta krepi svojo prisotnost na slovenskem trgu. Mol ima trenutno v Sloveniji 53 bencinskih servisov, od tega 48 pod blagovno znamko Mol in pet pod blagovno znamko Ina. Na slovenskem trgu je tretji največji maloprodajni ponudnik. Po nakupu OMV Slovenija bo Mol pridobil še 120 bencinskih servisov. OMV Slovenija sicer v Sloveniji upravlja maloprodajno mrežo bencinskih servisov pod znamkami OMV, Eurotruck in Avanti/Diskont. Mol in Ina bosta postala tudi 100-odstotna lastnika veleprodajnega segmenta OMV Slovenija.

Dogovor je v skladu s posodobljeno dolgoročno strategijo madžarske skupine z imenom Shape tomorrow 2030+, so v sporočilu med drugim navedli v Molu Slovenija. Dodali so, da je nakup skladen s strateškimi cilji za nadaljnjo širitev mreže bencinskih servisov na obstoječih in potencialnih novih trgih srednje in vzhodne Evrope.

"Skupina Mol želi do leta 2025 doseči 2200 bencinskih servisov, potencialno še več, če bi se pojavilo še več dobrih priložnosti,"je povedal predsednik in izvršni direktor skupine MolZsolt Hernadi. Ocenil je, da ima segment storitev za kupce velik potencial znotraj energetskega prehoda in poudaril, da Molovi bencinski servisi niso več zgolj bencinske črpalke. Slovenija za Mol po besedah Hernadija ni nov trg, bodo pa, kot pravi, z nakupom OMV Slovenija skupaj s hrvaško družbo Ina, ki je prav tako v njihovi lasti, postali ključen igralec v Sloveniji.

Skupina Mol je februarja letos posodobila svojo strategijo, prevzem OMV Slovenija pa predstavlja že tretji prevzem od takrat. Mol je nedavno sporočil, da je družba Slovnaft kupila 100-odstotni delež družbe Normbenz Slovakia, ki na Slovaškem vključuje 16 bencinskih servisov in ki delujejo pod blagovno znamko Lukoil. Prav tako je Mol z družbo Marche International sklenil pogodbo o nakupu podjetja, ki na Madžarskem upravlja devet restavracij pod blagovno znamko Marche.

Trenutno v skupini Mol v devetih državah obratuje 1941 bencinskih servisov pod različnimi blagovnimi znamkami - 466 na Madžarskem, 434 na Hrvaškem, 304 na Češkem, 254 na Slovaškem, 243 v Romuniji, 106 v Bosni in Hercegovini, 70 v Srbiji, 53 v Sloveniji in 11 v Črni gori. Vodilni tržni položaj imajo na Madžarskem, Hrvaškem, Slovaškem ter v Bosni in Hercegovini.