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120 namesto 80 km/h: policisti lovili prehitre voznike

Maribor, 05. 08. 2026 19.54 pred 4 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
Tina Švajger
Akcija 'Hitrost'

2005 prometnih nesreč in 23 mrtvih. Takšna je bila bilanca letošnjih prometnih nesreč, ki so se zgodile na naših cestah in jim je botrovala neprilagojena hitrost. Kar je skoraj toliko kot v celotnem lanskem letu. Zato poostren nadzor Policije, ki že ves teden s posebno akcijo umirja hitrost na cestah. Tudi v Mariboru, kjer pa so – kot pravi eden od voznikov – omejitve, tudi z radarji in hitrostnimi ovirami, že skorajda pretirane.

Maribor policija nadzor nesreče hitrost
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KOMENTARJI5

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zdravkob
06. 08. 2026 15.33
Spet racije kot v času Juge. Samo da se temu zdaj fino reče "preventivno umirjanje prometa".
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
06. 08. 2026 11.59
Zgolj naključje da se v tednu pojačane kontrole hitrosti zgodi nesreča protokola prav zaradi hitrosti. Na isti cesti kjer za 99% ljudi veljajo krute omejitve ki so neživljenske ne more varno potovati protokol kolona brez omejitev. To je prav klicanje, izivanje nesreče. Če " stroka" smatra da je 5 km treba omejiti hitrost na 60 je ta omejitev za vse ali nikogar. Protokol ne sme biti nobena izjema. Bilo kak ukrep mora veljati za vse ali nikogar. Šele ko bodo odločevalci na lastni koži občutili kaj njihov ukrep v praksi sploh pomeni se bo trikrat premislilo če to pretiravanje z omejitvami hitrosti in sankcioniranje spravijo v življenje. Ni problem drugim predpisat vse možne omejitve sebi pa uzakoniti vse kar si izmisliš. Regionalna cesta logatec cerknica je v naselju laze omejena hitrost na 40. Nihče ne ve zakaj izjema laze na tej cesti. Kdo se je preselil v laze da ima tako moč? Sam povsod potuje hitreje doma bi pa najraje vsem še prepovedal vožnjo po tej cesti. Te izjeme pri nas delajo kaos. Izjeme ni za nikogar. Zakoni morajo veljati za vse enako. Če je cela slovenija po naseljih dovoljena hitrost 50 laze ne morejo biti izjema. Dajmo na 20 ampak za vse. Enkrat že ugotovimo da s takimi omejitvami ne moremo preživeti ker je 8 urni delavnik prekratek za potovati kaj šele kaj delati. Nekdo mora tudi kaj narediti v 8 urah. S temi omejitvami pa storilnost zelo pade. 40 km na uro je hitrost traktorja. Kolesarji so pa že v prekoračitvi samo za ilustracijo
Odgovori
+2
2 0
periot22
05. 08. 2026 20.40
Dajte še prepočasne ki so bolj nevarni vsaj močno ovirajo promet in ustvarjajo kolone!
Odgovori
+6
8 2
SDS_je_poden
05. 08. 2026 20.56
Če si ti živčen, je to tvoj problem.
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-8
0 8
konc
05. 08. 2026 21.53
SDS: Če si ti prepočasen, pa je to problem vseh okoli tebe. Nauči se voziti, ali pa pojdi na avtobus, če si preveč nesposoben, da bi vozil kot normalni ljudje.
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+2
3 1
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