120 namesto 80 km/h: policisti lovili prehitre voznike

2005 prometnih nesreč in 23 mrtvih. Takšna je bila bilanca letošnjih prometnih nesreč, ki so se zgodile na naših cestah in jim je botrovala neprilagojena hitrost. Kar je skoraj toliko kot v celotnem lanskem letu. Zato poostren nadzor Policije, ki že ves teden s posebno akcijo umirja hitrost na cestah. Tudi v Mariboru, kjer pa so – kot pravi eden od voznikov – omejitve, tudi z radarji in hitrostnimi ovirami, že skorajda pretirane.