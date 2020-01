Na območju ZD Ljubljana ni družinskega zdravnika, ki bi sprejemal nove paciente

Pred dnevi je Sindikat upokojencev Slovenije - Območni odbor Ljubljana v pismu ministrstvu za zdravje opozoril, da so občankam in občanom Ljubljane ter tudi širše v slovenskem prostoru kršene temeljne človekove pravice. Kot opozarjajo, ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva, s tem pa tudi dostop do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. A je po njihovem mnenju ta dostop številnim občanom Ljubljane onemogočen.

O pomanjkanju družinskih zdravnikov v Sloveniji poročamo že dlje časa, pa vendar se razmere na tem področju ne izboljšujejo. Medtem ko je ministrstvo prisluhnilo zdravnikom in znižalo njihove obremenitve, pa so 'ta kratko' potegnili bolniki. Tako v ljubljanskih zdravstvenih domovih družinski zdravniki ne morejo sprejemati novih bolnikov.

V Ljubljani z okolico je bilo na dan 1.1.2020 še 11 družinskih zdravnikov, ki delajo v polnih timih in še ne presegajo 1.895 glavarinskih količnikov, dva družinska zdravnika pa delata v 0,8 oz. 0,75 timu in prav tako še ne presegata 1.895 glavarinskih količnikov.

Trenutno v ljubljanskih zdravstvenih domovih ni družinskega zdravnika, ki bi še opredeljeval nove paciente. Kot so za 24ur.com pojasnili v Zdravstvenih domovih Ljubljana, so se konec leta 2018 pričeli soočati z dejstvom, da so vsi družinski zdravniki v ZD Ljubljana presegli mejo, ko lahko prenehajo opredeljevati nove paciente. To pa pomeni, da si nihče trenutno ne more izbrati svojega osebnega družinskega zdravnika.

Razlogov je več, zadnji, ki je še poglobil težave pomanjkanja družinskih zdravnikov v primarnem zdravstvu, pa je dogovor ministrstva za zdravje in zdravniških organizacij za zmanjšanje delovnih obremenitev zdravnikov, kar je posledično pomenilo znižanje normativov oziroma zmanjšanje števila opredeljenih pacientov in znižanje glavarinskih količnikov.

Znižali obremenitev, niso pa zaposlili novih zdravnikov

Ministrstvo je prisluhnilo zdravnikom, ki so opozarjali, da so preobremenjeni, ni pa poiskalo rešitve, kaj v primeru, ko zdravniki ne bodo več sprejemali novih pacientov. Zdaj pa posledice občutijo nič krivi pacienti oziroma prebivalci Mestne občine Ljubljana in tudi širše, "ki svoje obveznosti do zdravstvenega sistema in države dosledno poravnavajo, saj mesečno vplačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje od svojih osebnih prejemkov kot tudi premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nimajo pa možnosti dostopa do zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za kar je odgovorna država," opozarjajo v sindikatu upokojencev.

ZD Ljubljana zdravnike išče tudi v 'tretjih' državah

Številke, ki so nam jih posredovali v Zdravstvenem domu Ljubljana, razkrivajo, da so od leta 2017 do danes zaposlili 12 zdravnikov družinske medicine in 15 zdravnikov specializantov družinske medicine, ki so jih po opravljenem specialističnem izpitu zaposlili. Od leta 2017 do danes se je upokojilo 8 zdravnikov družinske medicine, 15 jih je prenehalo z delom v ZD Ljubljana. Trenutno v ZD Ljubljana iščejo 6 zdravnikov specialistov družinske medicine za nedoločen čas in štiri za določen čas, a se pri tem soočajo s številnimi ovirami.