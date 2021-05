1,22 milijarde državnega primanjkljaja

Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih dosegli 3,48 milijarde evrov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 26,2 odstotka na 4,71 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 1,22 milijarde evrov in je bil še enkrat višji kot lani ob tem času.

K višjemu primanjkljaju je prispevala rast odhodkov, med katerimi so se najbolj povečali sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferji, je objavilo finančno ministrstvo. Po drugi strani je še višjo rast primanjkljaja ublažila občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter prejetih sredstev iz EU.