123-letna železna dama spet na tirih: Madžari prebudili Triglav

Zgodaj zjutraj, ko se gosta megla še zadržuje nad vasjo Kemence ob madžarsko-slovaški meji, roke petih pridnih mož že nalagajo drva v parno lokomotivo. Zakuriti morajo ogenj, da segrejejo vodo v kotlu, ki bo poganjala vlak po tračnicah ozkotirne proge. Ko ogenj počasi golta drva, se iz hladnega kovinskega trupa začne dvigati dim – znak, da se staro železo prebuja. Čez približno pet ur bo lokomotiva pripravljena, da sprejme 40 potnikov in jih popelje na posebno doživetje. Ko se megla dvigne in para razkadi, se na boku 123 let stare lokomotive zasveti napis – Triglav.

"Parna lokomotiva ni dizelska ali električna, ko le obrneš gumb in spelješ. Postopek kurjenja in segrevanja vode traja štiri do pet ur, v tem času opravimo manjša popravila, naoljimo lokomotivo in očistimo tirnice. Po petih urah tlak doseže deset barov, kolikor je potrebno za vožnjo," pojasni Szilárd Markója, glavni mehanik. Prav on je s svojo ekipo poskrbel za to, da se je Triglav iz speče lepotice spremenil v vozno atrakcijo pri Muzejski gozdni železnici Kemence. "Triglav je najvišji vrh v Sloveniji," nam poznavalsko pove Gabor Bodrogközi, vodja železniškega obratovanja. "Jaz pa rad rečem, da je ta stara dama kronski dragulj naše zbirke, madžarski nacionalni zaklad." "Vaš nacionalni zaklad – z našim nacionalnim simbolom! To boste morali pojasniti," se pošalimo, nato pa – še preden se zapeljemo s tem, nedolgo nazaj še propadajočim muzejskim eksponatom – skupaj s sogovorniki sestavimo koščke mozaika v fascinantno zgodbo o strastnem prizadevanju skupine železniških navdušencev za ohranitev kulturne dediščine.

Lokomotiva Triglav se ogreva z drvmi bukve, hrasta in robinje iz lokalnega gozda. icon-picture-layer-2 1 / 10

Gradila je Bohinjski predor

Lokomotiva Triglav je bila izdelana leta 1902 v Münchnu in je bila najprej uporabljena pri gradnji Bohinjskega predora, ki je trajala 53 mesecev. S 75 konjskimi močmi je bila največja in najmočnejša lokomotiva med štirimi (Triglav in Bohinj sta vozila na severni strani predora, na južni pa Bača in Podbrdo) in je opravljala najtežja dela. "Iz kamnoloma pri Sv. Janezu je v predor pri Bohinjski Bistrici dovažala težke kamnite bloke za oblaganje predorske cevi. Ko je bila leta 1905 gradnja predora končana, pa je bil Triglav na čelu slavnostne kompozicije 115 lepo okrašenih vagončkov s 1200 gosti, ki je zapeljala skozi nov predor. To je bil zgodovinski dogodek tako za bohinjsko dolino kot tudi za primorsko stran na drugem koncu predora," pojasni Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine v Pivki.

Lokomotiva Triglav med gradnjo Bohinjskega predora – dovažala je težke kamnite bloke za oblaganje predorske cevi. icon-picture-layer-2 1 / 3

Ko pred seboj gleda lokomotivo Triglav, ki – ne samo, da je tam, ampak dejansko deluje – je tudi sam osupel nad delom madžarskih kolegov, s katerimi ga je povezal Levente Csáki, madžarski kulturni ataše z Lisztovega inštituta v Ljubljani. "Ta lokomotiva ni nek brezimen eksponat, Triglav Slovencem predstavlja pomemben simbol. Sila zanimivo zgodbo ima že od samega rojstva in je brez dvoma pomembna za nas. Gre za neke vrste skupno dediščino; madžarskim kolegom smo lahko izjemno hvaležni, da so jo obnovili in spravili v vozno stanje. Ne glede na to, da ni v Sloveniji, smo zelo veseli in ponosni, da je ohranjena, pa čeprav par sto kilometrov proč. Res je prava lepotica," ne more skriti navdušenja.

Prispevek o vožnji z lokomotivo Triglav si boste lahko ogledali v jutrišnji oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri!

V Parku vojaške zgodovine Pivka se sicer ne ukvarjajo neposredno z zgodovino železnic, a imajo dobro razdelan prikaz vojaškega transporta v času prve svetovne vojne. Kot poudarja Boštjančič, je bila to industrijska vojna, ki je zahtevala ogromne količine materiala in velikansko število vojakov, zato je bil dobro organiziran transport ključen za vojaški uspeh. Med majem 1915 in oktobrom 1917 je bilo na območju današnje Slovenije zgrajenih več kot 200 kilometrov ozkotirnih in normalnotirnih vojaških železnic, kar je neverjetna dolžina, primerljiva z razdaljo od Kopra do Zidanega Mosta. Pri raziskovanju delovanja in organizacije cesarsko-kraljevih vojaških železnic so naleteli tudi na lokomotivo tirne širine 600 mm z oznako RIIId 481, za katero se je izkazalo, da je nekdanji Triglav iz bohinjske doline. Vse kaže, da lokomotiva kljub imenu in temu, da je bila vajena alpskega okolja, med prvo svetovno vojno ni vozila na soški fronti, ampak nekje v zaledju vzhodne fronte ali pa v notranjosti cesarstva. Ostaja pa odprto vprašanje, kje je bil Triglav med letom 1906, ko je zapustil Bohinj, in letom 1916, ko je bil "mobiliziran" v cesarsko-kraljevo armado.

Izgubljena in ponovno najdena

Po koncu gradnje bohinjske proge je graditelj Giaccomo Cecconi razprodal vso gradbeno opremo in tudi vse štiri lokomotive. Kje so končale ostale tri, ni znano, dejstvo pa je, da je Triglav 10. julija 1916 postal vojaška lokomotiva. Po prvi svetovni vojni ga je kupil zasebni lastnik ter ga pripeljal na sever Madžarske, kjer je več desetletij vozil na gozdni železnici, nato pa je zaradi prihoda dizelskih lokomotiv končal kot stacionarni grelni kotel na eni izmed postaj, nam razkrije Bodrogközi. V sedemdesetih letih so Triglav predali madžarskemu nacionalnemu transportnemu muzeju, ki je še vedno njegov lastnik. 35 let je bil del zbirke v železniškem muzeju Széchenyi v Nagycenku, leta 2007 pa so ga v zameno za drugo parno lokomotivo postavili v kraju Kismaros, kjer je bil še naslednjih deset let razstavljen na prostem in je pod vplivom vremena počasi propadal. Madžarsko združenje prijateljev ozkotirnih železnic si je od leta 2010 prizadevalo, da bi lokomotivo, ki je ustrezala njihovi železnici v Kemencah s 600 milimetri tirne širine, rešili pred propadom. 1. decembra 2017 so jo naposled le pripeljali v Kemence in se takoj lotili obnove.

Še sami niso verjeli, da je mogoče

Ni bilo lahko, pravzaprav na začetku še sami nismo verjeli, da je lokomotivo mogoče spraviti nazaj v vozno stanje, prizna Markója, ki je bil vodja projekta obnove lokomotive Triglav. "Ta 123 let stara lokomotiva je 50 let stala na prostem, kovino je razžirala rja, številni deli so manjkali, cevi so zgnile ..." opiše slabo stanje, v katerem so jo dobili. Obnova, na kateri je kar pet let delalo 10 do 20 ljudi, je terjala ogromno znanja in predanosti. Triglav se je 23. januarja 2023 vrnil iz delavnice v Debrecenu. Manj kot mesec dni pozneje je prestal uradni tehnični pregled in se vrnil na tire.

Prihod obiskovalcev v Muzejsko gozdno železnico Kemence, kjer čakajo, da se lahko popeljejo s 123 let staro lokomotivo. icon-picture-layer-2 1 / 10

Triglav znova v pari in dimu

Lokomotiva Triglav tako zdaj vozi od oktobra do maja, dva ali trikrat mesečno, po 4,1 kilometra dolgi progi. Poletne vožnje skozi suh gozd bi bile zaradi iskrenja prenevarne. Kmalu se tudi mi prepričamo, za kako posebno izkušnjo gre. Ne samo, da je zapolnjenih vseh 40 prostih sedežev na vlaku, ob celotni gozdni progi se ustavljajo ljudje, ki lokomotivo fotografirajo in mahajo potnikom na njej.

Vožnja lokomotive skozi gozdno traso je prava atrakcija – tako za potnike kot za lokalne prebivalce. icon-picture-layer-2 1 / 10