125 ccm motor – za v šolo, službo in izlet na morje

Na žalost to ni mogoče, zato se usedete v avtomobil in.... Zaradi prometne nesreče se sestanku iz avtomobila kljub vsemu pridružite prek ene od spletnih aplikacij. Lahko bi bilo bolje, kajne?

Javni prevoz je seveda ena od alternativ, a utegne biti malce počasna tudi na dneve, ko na cesti sicer ni gneče. Pri MotoXgeneration smo sicer zagovorniki uporabe koles in e-koles, a lahko se zgodi, da je razdalja od doma do službe enostavno prevelika za vožnjo s kolesom. Kaj nam torej še ostane? Seveda, 125 ccm motorji !

Izpit za 125 ccm motor

Ideja je odlična in tista gneča bi bila mala malica za lahek ter okreten motor. Pred sestankom pa bi imeli še nekaj časa za kavo s sodelavci. Kako pravite, izpita za motor nimate? Pa ste si ga vedno želeli? Na srečo je to postalo zelo enostavno: v kolikor že imate izpit za avtomobil, ga lahko v le 6 urah z inštruktorjem vožnje nadgradite v A1 izpit za motor. Namignemo vam še to, da v eni od slovenskih avtošol lahko vožnje opravljate z motorjem Husqvarna Svartpilen 125 , ki je po mnenju mnogih trenutno eden od najbolj dovršenih cestnih motociklov v tem razredu.

Za bodoče motoriste, ki izpita za avtomobil še nimate, pa velja pravilo da vozniški izpit kategorije A1 lahko opravljate po dopolnjenem 16. letu starosti. Vlak in avtobus za v šolo ali na delo torej po drugem letniku odpadeta!

Husqvarna Svartpilen 125 ccm

Izgled tega motorja mnogi opišejo kot "neo-vintage", mi pa bi preprosto rekli da je noro lep. Močne linije v sivi barvi definirajo rezervoar goriva, v kombinaciji s temno obarvanim okvirjem in agregatom pa so zaščitni znak najmanjšega od cestnih naked motorjev Husqvarna. V letošnjem letu so prenovili drugi zaščitni znak motorja Svartpilen – glavni žaromet. Z LED tehnologijo so pri Husqvarni izboljšali svetilnost in posledično močno povečali varnost vožnje v temi.

Za popolno udobje vožnje poskrbi sistem "Easy Shift", ki ob premiku prestavne ročice motorju za trenutek odvzame moč in omogoči mehko prestavljanje brez uporabe sklopke. Mehko vožnjo zagotavlja nastavljivo vzmetenje WP, z izboljšano pozicijo na motorju in višjim krmilom pa so pri Husqvarni močno izboljšali splošno ergonomijo v primerjavi s prejšnjim modelom.