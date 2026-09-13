125 let javnega prevoza v Ljubljani: 'Številka 146 je bil moj Mercedes'

Pravijo, da za partnerji in avtobusi nikoli ni treba teči, saj prej ali slej pride naslednji. In v Ljubljani ta pregovor velja že 125 let. Toliko let ima namreč naša prestolnica urejen javni prevoz. Danes je ob konicah na ljubljanskih ulicah 181 avtobusov, vsak dan pa prepeljejo 200.000 potnikov. Razvoj pa se še zdaleč ni končal.