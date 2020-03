Vrtci in šole v Sloveniji ostajajo odprti

V Sloveniji vse šole in vrtci zaenkrat ostajajo odprti, vključno z novogoriškim, ki ga obiskujejo tudi otroci iz zamejstva, torej iz Italije. So pa poročanju posebne oddaje 24URtam še posebej dosledni pri izvajanju preventivnih ukrepov, kot je umivanje in razkuževanje rok – tako pri otrocih, kot pri zaposlenih.

Več držav je z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaprlo šole, med drugim sta vse šole zaprli Italija in Japonska. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je tako zaradi virusa doma več kot 290 milijonov otrok. Še devet držav je šole zaprlo na posameznih območjih.

Starši otrok so že minuli teden začeli prejemati obvestila o ustreznem ravnanju za preprečevanje okužb dihal in nasvete, naj bolni ostanejo doma. Doma je v sredo ostala tudi žena prvega bolnika v Sloveniji, okuženega s koronavirusom. Ženska dela v eni od ljubljanskih osnovnih šol, njen današnji rezultat testa na okužbo je bil negativen.

Po sredini potrditvi okužbe pri nas pa so začela kapljati obvestila o odpovedi javnih dogodkov. Tako so na primer v kamniški knjižnici že v sredo pozno zvečer objavili, da z željo zmanjšati možnost okužbe med uporabniki njihovih storitev in zaposlenimi, odpovedujejo vse dogodke v njihovih prostorih.

Ne bo pouka in vaj za študente in dijake zdravstvenih programov

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so napovedali, da od ponedeljka dalje v njihovih prostorih ne bo pouka in vaj za vse študente in dijake zdravstvenih programov. Delo preko študentskega servisa pa bo še naprej potekalo. Odpovedujejo tudi možnost osebnega naročanja. Do nadaljnjega se bodo pacienti za na posege in preiskave lahko naročali samo poti po pošti, telefonu in elektronski pošti.

Prav tako že minuli teden so številne slovenske fakultete začele sodelavce in zaposlene pozivati, naj ostanejo doma, če imajo znake bolezni.

Tako se je v minulih dneh za samoizolacijo odločila tržaška predavateljica na primorski fakulteti za humanistične študije, katere bližnji je okužen z novim koronavirusom. Nahaja se sicer v Italiji. Na Univerzi na Primorskem so sprejeli varnostni ukrep, da tisti sodelavci in študentje, ki so bili v stiku z njo, ostanejo doma. Danes so z univerze sicer sporočili, da je bil test na koronavirus njihove predavateljice negativen.

'Zaprtje šol v času kriz je nekaj običajnega'

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je ob tem dejala, da je začasno zaprtje šol v času kriz nekaj običajnega. Vendar pa je po njenih besedah trenutna globalna razsežnost in hitrost motenj v izobraževanju brez primere. Če se bo to nadaljevalo, bi lahko ogrozilo pravico do izobraževanja, je poudarila.

V Italiji so v skladu s sredino odločitvijo tamkajšnje vlade od danes do 15. marca zaprti vrtci, šole in univerze po vsej državi. Ukrep zadeva 7,6 milijona šolarjev in dijakov ter 1,7 milijona študentov.