13. Informativa, največji sejem izobraževanja in poklicev v Sloveniji!

To leto se bosta največja pred informativna dneva popolnoma prilagodila varni in brezplačni obliki izvedbe in tako vsem mladim omogočila dostop do informacij na enem mestu, ki se v letu 2021/2022 odločajo, kam in kako nadaljevati svoje nadaljnje izobraževanje.

13. Informativo ONLINE podpira MIZŠ - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tervse slovenske univerze in večina srednjih šol.

22. in 23. januarja bo tako omogočen popolnoma varen, enostaven in brezplačen vstop v virtualen svet Informativne platforme, kjer bodo potekale predstavitve šol in univerz v pisanih virtualnih razstavnih prostorih, predavanja s predstavitvami šol, programov in različnih veščin, za interakcijo bo poskrbljeno v posebnih spletnih klepetalnicah, vzporedno po potekal tudi projekt Moja prva zaposlitev, kjer se mladim predstavljajo možnosti zaposlovanja, ter bogat program v e-predavalnici. Dostop bo enostaven, saj bodo obiskovalci z brezplačno registracijo lahko dostopali v svet vseh informacij, ki so mladim nujno potrebne pri načrtovanju nadaljnjega ali dodatnega izobraževanja ter iskanju (prve) zaposlitve.