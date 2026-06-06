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Slovenija

13 let izgubljena in zanemarjena psička Nalla išče dom

Horjul, 06. 06. 2026 11.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Psička Nalla

Zavetišče Horjul je na družbenem omrežju Facebook te dni objavilo zapis, ki je hitro pritegnil pozornost in ganil številne bralce. V njem so razkrili pretresljivo življenjsko zgodbo psičke Nalle, tihe, skoraj nevidne žrtve let zanemarjanja, ki je bila kar trinajst let uradno vodena kot pogrešana.

Kot so zapisali v objavi, je bila Nalla še kot mladiček odtujena iz prvotnega doma. Njena takratna lastnica je izginotje prijavila, zato je psička vse do letos obstajala le kot ime na seznamu pogrešanih. Resničnost njenega življenja pa je bila povsem drugačna. "Zadnjih trinajst let ni živela življenja, kakršnega bi si zaslužil kdorkoli," so zapisali v zavetišču in dodali, da je živela v okolju, kjer sta bila skrb in varnost postranskega pomena.

Preobrat se je zgodil letos maja, ko so jo skupaj s pristojnimi službami sprejeli v zavetišče. Prestala je obsežen veterinarski poseg, vključno s sterilizacijo, odstranitvijo več tumorjev in sanacijo močno poškodovanega zobovja. "Ostali so ji le še trije zobje," so dodali v zavetišču. Težave z gibanjem so vodile do dodatnih preiskav, ki so pokazale hude degenerativne spremembe na hrbtenici, zaradi katerih operativno zdravljenje ni več mogoče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A prav tu se zgodba ne zlomi, temveč presenetljivo zasije. Kljub vsemu, kar je prestala, Nalla ni izgubila svoje nežnosti. V objavi so jo opisali kot "neverjetno prijazno, nežno in zaupljivo" psičko, ki obožuje človeško bližino in z veseljem sprejme vsak dotik. "V njej ni zagrenjenosti," poudarjajo, kar je morda najbolj ganljiv del celotne zgodbe.

Objava ni bila le pripoved, temveč tudi poziv. Zavetišče je ljudi prosilo za pomoč pri kritju stroškov zdravljenja, hkrati pa izpostavilo še pomembnejšo željo, najti Nalli dom. Takšnega, kjer bodo razumeli njene zdravstvene omejitve, sprejeli počasnejši tempo in predvsem videli tisto, kar vidijo sami: majhno bitje z ogromnim srcem.

Zavetišče Horjul Nalla zanemarjanje živali posvojitev

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