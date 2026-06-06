13 let izgubljena in zanemarjena psička Nalla išče dom

Kot so zapisali v objavi, je bila Nalla še kot mladiček odtujena iz prvotnega doma. Njena takratna lastnica je izginotje prijavila, zato je psička vse do letos obstajala le kot ime na seznamu pogrešanih. Resničnost njenega življenja pa je bila povsem drugačna. "Zadnjih trinajst let ni živela življenja, kakršnega bi si zaslužil kdorkoli," so zapisali v zavetišču in dodali, da je živela v okolju, kjer sta bila skrb in varnost postranskega pomena.

Preobrat se je zgodil letos maja, ko so jo skupaj s pristojnimi službami sprejeli v zavetišče. Prestala je obsežen veterinarski poseg, vključno s sterilizacijo, odstranitvijo več tumorjev in sanacijo močno poškodovanega zobovja. "Ostali so ji le še trije zobje," so dodali v zavetišču. Težave z gibanjem so vodile do dodatnih preiskav, ki so pokazale hude degenerativne spremembe na hrbtenici, zaradi katerih operativno zdravljenje ni več mogoče.