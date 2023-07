13-letni Amadej ulovil orjaškega soma, dolgega 2,46 metra

13-letni Amadej Matevžič s Frankolovega, ki se že šest let ukvarja z ribolovom, je bil kar velik boj s skoraj 90-kilogramskim somom. Na Šmartinskem jezeru sta se z očetom Ervinom namreč kar eno uro in pol borila s tem ogromnim somom, naposled pa sta ga le uspela spraviti na suho.

Amadej Matevžič je 13-letni deček iz Frankolovega, ki ga ribolov navdušuje že vrsto let. Za to sta ga v prvi vrsti navdušila oče in sestra, ki se s tem ukvarjata že dalj časa. Mladi Amadej si je že dolgo želel ujeti gromozanskega soma, tokrat pa se mu je želja tudi uresničila, ko je ravno som ugriznil v Amadejevo slastno vabo, Danijeve brikete, ki so sicer namenjeni in izdelani izključno za lovljenje krapov.

"Ujetja nisva načrtovala, bila sva ravno na kosilu, ko je oče rekel, naj dam palice ven," nam je zaupal Amadej. Mirno sta ribarila, ko se je kar naenkrat "vse ustavilo". Vleči je začela zavora, zavila je za 90 stopinj. Boj s somom je trajal eno uro in pol, v tem času nista popuščala niti som niti Amadej. Naposled se je som vdal usodi, Amadej in njegov oče pa sta ga z zadnjimi močmi potegnila na suho. Za meritev sta poklicala gospodarja tamkajšnje ribiške družine Dominika Zlodeja, ki je ocenil, da je som dolg 2,46 metra, predvidevajo pa, da je bil težek okoli 90 kilogramov ali več. Po merjenju sta sicer soma izpustila nazaj v varne globine. Sicer sta Amadej in njegov oče uporabljala tehniko talnega ribolova, saj sta prvotno lovila krape. Amadej je dodal, da gre na ribolov skupaj z družino nekajkrat letno, saj poleg tega tudi muharijo, vijačijo oziroma blinkajo, občasno pa tudi bučkajo na soma. Pri tem gre za tradicionalno tehniko vijačenja, uporablja se posebna palica bučka, s katero ribiči udarjajo po gladini vode in ustvarjajo zvok, ki soma vznemirja in spodbuja k prijemu.

