13-letni Žiga priznal napako in zlato medaljo po pošti poslal drugouvrščenemu

Da so mladi vendarle drugačni in imajo vrednote, pa dokazuje zgodba mladega kajakaša. Zmaga je tisto, kar žene športnike na tekmovanjih. A obstaja še več kot zgolj zmaga. Poštena pot do nje. 13-letni kajakaš Žiga Lin Hočevar je vedel, da je na državnem prvenstvu naredil napako, a so jo ostali spregledali. Tako je postal zmagovalec. A ni želel biti zmagovalec na tak način, zato je zlato medaljo po pošti poslal drugouvrščenemu. Fair play na najvišji ravni, ki ga je prepoznal tudi Olimpijski komite Slovenije in po katerem bi se lahko zgledoval vsak.