13-letnica iz Mežice ugnala vso harmonikarsko konkurenco

Ljubitelji harmonike so se zbrali na Gorenjskem. Na Bledu namreč poteka tradicionalno tekmovanje harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko. Po letih je zasedba tekmovalcev zelo pestra, med njimi je tudi 70 let razlike. Najmlajši tekmovalec je bil star sedem, najstarejši 76 let. Skupaj jih je merilo moči 53, skoraj enkrat več kot lani, prišli so z vseh koncev Slovenije, eden med njimi pa tudi z Nizozemske. In kdo je bil absolutni zmagovalec? 13-letnica iz Mežice. Tekmovanje je seveda potekalo pod budnimi očmi strokovne komisije. Na kaj so bili najbolj pozorni?