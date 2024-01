13 tisoč računalnikov ždi v skladišču. Najem plačujejo davkoplačevalci

OGLAS

Skoraj 13.000 računalnikom, ki jih je lani poleti kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo, tečejo garancijski roki, uporaba skladišča davkoplačevalce pa vsak mesec stane slabih 2500 evrov. "Ko so bile poplave, smo sprejeli interventni zakon, v katerem smo določili, da bomo računalniško opremo dodelili tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Občine, ki so izkazale interes, so takoj dobile to opremo in jo tudi že uporabljajo," je pred 10 dnevi dejala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Emilija Stojmenova Duh FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pol leta kasneje pa je v skladišču še vedno za skoraj 6,5 milijona evrov računalnikov. Oddali so jih le 39. "Če smo kupili računalnike, za koga smo jih kupili? Je kdo preveril pri občinah, če te računalnike res potrebujejo?" sprašuje predsednik komisije za nadzor javnih financ iz vrst NSi Jernej Vrtovec. Ministrstvo je konec julija najprej naročilo 10.000 računalnikov. Nato so avgusta po katastrofalnih poplavah naročili še dodatnih tri tisoč, kljub temu, da po njihovih besedah niso imeli podatkov o tem, kaj občine sploh potrebujejo. "Tudi nas je presenetilo, da so občine, kljub večkratnim spodbudam k podaji predlogov, dale potrebo za le 39 računalnikov. Dale so sicer potrebo za še drugo opremo, kot so skenerji in tiskalniki, ki pa ni bila predmet tega zakona," je dejal državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc.