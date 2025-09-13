Svetli način
Slovenija

130 milijard evrov namesto za kohezijo za obrambo, Sloveniji grozi prepolovitev sredstev

Strasbourg, 13. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 57 minutami

Župani slovenskih občin dobro vedo, kaj pomeni beseda kohezijski denar. Z njim so financirali številne projekte. Gre za denar, ki ga Evropska unija namenja za manj razvite regije. Po novem predlogu pa naj bi kar 130 milijard evrov iz te vreče namenili za obrambo. Tej temi se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki ji kmalu grozi tudi interpelacija, kar nekoliko izognila v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu. Je pa med drugim napovedala razvoj evropskega električnega avtomobila in tudi ukrepe proti Izraelu. Odzivi slovenskih poslancev so precej različni.

Alenka Arko se je v Strasbourgu pogovarjala z evropskimi poslanci o nedavnem nagovoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Med drugim EU razmišlja o preusmeritvi 130 milijard evrov kohezijskih sredstev v obrambne namene, kar bi lahko Sloveniji prepolovilo dotok teh sredstev, namenjenih razvoju. Konkreten udarec bi utrpel predvsem vzhodni del države, ki je imel največ od kohezije. 

Kako na te napovedi gledajo Zala Tomašič (Evropska ljudska stranka/SDS), Matej Tonin (Evropska ljudska stranka/NSi), Matjaž Nemec (Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v EP/SD), Vladimir Prebilič (Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze) in Irena Joveva (Renew Europe/Gibanje Svoboda)?

Proti von der Leynovi se pripravljata dve interpelaciji, ena s skrajne levice in druga s skrajne desnice. Kako bi se v primeru interpelacije odličali naši evropski poslanci? Več o tem in drugih evropskih temah pa v priloženem videu. 

