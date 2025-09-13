130 milijard evrov namesto za kohezijo za obrambo, Sloveniji grozi prepolovitev sredstev

Alenka Arko se je v Strasbourgu pogovarjala z evropskimi poslanci o nedavnem nagovoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Med drugim EU razmišlja o preusmeritvi 130 milijard evrov kohezijskih sredstev v obrambne namene, kar bi lahko Sloveniji prepolovilo dotok teh sredstev, namenjenih razvoju. Konkreten udarec bi utrpel predvsem vzhodni del države, ki je imel največ od kohezije.

Kako na te napovedi gledajo Zala Tomašič (Evropska ljudska stranka/SDS), Matej Tonin (Evropska ljudska stranka/NSi), Matjaž Nemec (Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v EP/SD), Vladimir Prebilič (Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze) in Irena Joveva (Renew Europe/Gibanje Svoboda)?

Proti von der Leynovi se pripravljata dve interpelaciji, ena s skrajne levice in druga s skrajne desnice. Kako bi se v primeru interpelacije odličali naši evropski poslanci? Več o tem in drugih evropskih temah pa v priloženem videu.