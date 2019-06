1300 kolesarjev je s 'poniji' zagrizlo v vršiški klanec

Lani je Laura Šimenc razdaljo od Hotela Ramada do Vršiča premagala s časom 48:48,19 minute, med moškimi je Luka Ljubič zmagal s časom 43:27,22 minute. Ljubič je postavil rekord proge, ki pa je zaradi tega, ker so nekateri startali prehitro, zgolj neuraden.

Na letošnjem dogodku ni padel le rekord v številu udeležencev, temveč tudi v času vzpona. Gorski kolesar Luka Tavčar je traso uspel premagati v pičlih 40 minutah in 54 sekundah, tudi drugouvrščeni Luka Kovačičpa je premagal lanski najboljši rezultat in za Tavčarjem zaostal le sekundo. Šimenčeva je bila zopet nepremagljiva v ženski konkurenci, saj se je dirke udeležila trikrat in že tretjič zmagala s časom 51 minut in 19 sekund.