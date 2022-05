131.000 ljudi, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, brez osebnega zdravnika

Stisk je iz dneva v dan več, kar potrjujejo tudi klici in elektronska sporočila ljudi, ki so ostali brez osebnega zdravnika, pripoveduje varuhinja pacientovih pravic Duša Hlade Zore: "Telefonira na 100 naslovov, povsod je isti odgovor, ne sprejemamo, kjer pa vidijo še, da so recimo na seznamu prosta mesta, pa pravijo, da nas ne bodo vzeli, ker nismo iz njihove občine."

V zadnjem letu je največji zdravstveni dom v državi zapustilo devet družinskih zdravnikov, eden je umrl, nekaj se jih je upokojilo, našteva direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič."Uspeli smo nadomestiti štiri zdravnike, kar pomeni, da vse ostalo ostaja odprto. Trenutno, če pogledamo nam jih manjka deset. Če pa gledamo to, do koliko lahko oziroma je dovoljeno, je pa ta številka med 40 in 50."

In kje vidi razloge za odhode zdravnikov? Odhajajo tja, kjer jim ni treba dežurati, kjer niso razpisani na urgenco, kjer je manj administrativnega dela in so nenazadnje bistveno bolje plačani, pravi. "Zdaj deluje trg in ti zdravniki lahko gredo h koncesionarju, ki jim lahko da plačo, ki jo bodo pri nas imeli čez 15 ali 20 let in tukaj javni zavodi nismo konkurenčni," še zagotavlja.