138 dni bombardiranja Gaze: 'Slovenija naj sprejme vojaški embargo za Izrael'

Od začetka izraelskih bombardiranj in sistematičnega rušenja Gaze je minilo 138 dni, so v središču Ljubljane izpostavili organizatorji shoda za pravice Palestincev. Torej, 138 dni bombardiranja, ob tem pa tudi mesec dni od odločitve meddržavnega sodišča o potrebnih ukrepih za preprečitev genocida v Gazi, ki pa jo Izrael ne upošteva. Zato Slovenijo pozivajo, naj sprejme konkretnejše ukrepe: "Splošno pozivi namreč niso dovolj."

OGLAS

Ob vse bolj intenzivnih napadih Izraela na Gazo in vse hujši humanitarni katastrofi, so organizatorji shoda za pravice Palestincev na Trgu republike v Ljubljani spregovorili o ukrepih, ki jih pričakujejo od Slovenije. Minilo je 138 dni od začetka izraelskih napadov na Gazo, v ponedeljek pa bo minil tudi mesec dni od odločitve Meddržavnega sodišča o nujno potrebnih ukrepih, da se v Gazi prepreči izvršitev genocide. Vendar pa Izrael zahtev sodišča ne upošteva. V zadnjem tednu pa so postali vse bolj siloviti tudi napadi na predel Rafa, ki ga je Izrael še do nedavnega označeval za varno območje in kjer živi več kot polovica prebivalstva Gaze. "Da predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pozivata k prekinitvi izraelskih napadov, je pomembno. A ponavljamo, splošni pozivi niso dovolj," je ob tem povedala članica Gibanja za pravice Palestincev Barbara Vodopivec.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



























Tiskovka Gibanja za pravice Palestincev icon-picture-layer-2 1 / 15

Menijo, da so potrebni konkretni ukrepi, ki jih lahko Slovenija uvede na državni ravni, za njih pa se lahko zavzame tudi na ravni EU. "Visoki predstavnik za zunanje zadeve Josep Borrell je države članice pozval k zmanjšanju trgovanja z orožjem z Izraelom," so izpostavili ter slovensko vlado pozvali, naj njegovo pobudo podpre ter ob tem tudi uradno sprejme vojaški embargo tako na izvoz kot na uvoz orožja in druge vojaške opreme v in iz Izraela. Sprejem takšnega vojaškega embarga pa naj predlaga tudi na ravni Unije. Pozvali so tudi, naj se vlada pridruži Irski in Španiji, ki sta Evropsko komisijo zaradi kršitev določil o spoštovanju temeljnih človekovih pravic pozvali k reviziji gospodarsko-trgovskega pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Slovenija pa naj ob tem sprejme tudi prepoved uvoza in tranzita izdelkov iz nezakonitih izraelskih naselbin. "Republika Slovenija naj se pridruži tožbi Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem proti Izraelu ter da začne uporabljati možnosti, ki jih ponujajo diplomatski stiki z Izraelom, če tej ne misli prekiniti. Izraelskega veleposlanika pa naj pokliče na zagovor," je še dejala Vodopivčeva.

Gibanje za pravice Palestincev je ob tem pozvalo še, naj Slovenija po zgledu Francije in Nizozemske sodeluje z Jordanijo pri dostavi humanitarne pomoči prebivalcem Gaze iz zraka, po zgledu Španije, Irske in Portugalske pa naj poveča tudi slovensko finančno podporo za nemoteno delovanje agencije ZN za palestinske begunce UNRWA. Metka Naglič iz Amnesty International Slovenija je ob zaključku tiskovne konference poudarila, da je poziv po takojšnjem in trajnem premirju še bolj nujen kot kadarkoli doslej. "Neomajno izraelsko bombardiranje in napadi so namreč zdesetkali Gazo, palestinsko prebivalstvo je prepuščeno lakoti, grozi jim stradanje, razhajajo bolezni, medtem ko se ovirajo poskusi, da se zmanjša njihovo trpljenje. Ne moremo in ne bomo mogli reči, da nismo vedeli. Grozljivi zločini v Gazi so in bodo madež na kolektivni vesti sveta," je dejala.