139 zahtev obrtnikov in podjetnikov do vlade

Z zahtevami slovenske obrti in podjetništva OZS od leta 1991 opozarja na zakone, predpise in administrativne ovire, ki obrtnikom in podjetnikom otežujejo poslovanje, ter vladi predlaga rešitve.

Kot so sporočili iz OZS, so letos zbrali 139 zahtev do vlade, ki so jih naslovili Pametne rešitve za obrt in podjetništvo prihodnosti.

Med najpomembnejšimi so sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi, sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, sprememba pravilnika o ročnem premeščanju bremen ter debirokratizacija s poudarkom na hitrejši pridobitvi soglasij in dovoljenj za umeščanje objektov v prostor.