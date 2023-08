14. avgust bo dan solidarnosti, država bo poskrbela za nadomestne gradnje

Predsednik vlade je poudaril, da so določeni ukrepi že bili sprejeti, bilo je denimo nakazanih prvih deset milijonov evrov pomoči na Rdeči Križ in Karitas za prvo pomoč, omenil je tudi nadomestne gradnje. "Razmišljamo, da bi za tiste, ki so izgubili streho nad glavo, organizirali gradnjo novih hiš, občina bi zagotovila zemljišča, jih komunalno opremila, potem pa bi država postavila objekte, tam kjer so ljudje izgubili streho nad glavo," je pojasnil.

Poleg tega je poudaril, da bo letošnji 14. avgust označen kot dan solidarnosti.