Družinska kalvarija: sestricama z redko gensko mutacijo presadili jetra

Bilo je zelo hudo, priznavata njuna mama in oče. Z boleznijo starejše hčerke se je Nataša na začetku težko spopadala, bilo je nešteto preiskav, zdravil in terapij. Bila je jezna na ves svet, od svoje deklice se je potiho tudi že poslovila. Nato je veselju, da bosta dobila še enega otroka, sledil nov šok - isti simptomi, isto obolenje. Težka preizkušnja jih je naučila veliko, predvsem hvaležnosti, pravijo in danes so prav zato zelo povezani, odkrito se pogovarjajo o vsem, tabujev ne poznajo. Bolezen sicer ostaja z njimi, a upajo, da je najhujše mimo.

Nataša in Matej sta si vedno želela štiri otroke. Po povsem zdravem prvorojencu Marku sta se razveselila Alje. Imela je porumenelo kožo in beločnice, a so mislili, da gre za običajno zlatenico. "In ko smo jo pripeljali z mamico domov, je po kakšnem tednu prišla patronažna sestra na obisk in povedala, da je temen urin in da predlaga, da gremo nazaj na neonatalni oddelek," prve trenutke doma opisuje Matej. "Tudi ta zlatenica se ji je malo sumljiva zdela, ni bila tisto tipično rumena, ko je po roki podrgnila, se je pokazalo zeleno," se spominja Nataša.

V bolnišnici so takoj posumili na neke vrste jetrno bolezen, sledil je kup preiskav in ugotovitev: "Nerazviti žolčni vodi in ker jetra niso toliko pretočna, niso prekrvavljena, postanejo trda, v bistvu cirotična. Kri je našla drugo pot, ponavadi gre po požiralniku," opisujeta starša.