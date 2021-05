14-letni Vid za dobrodelne namene zbral že okoli 70 rekvizitov

14-letni Vid Čeplak iz Nazarij je zbral že okoli 70 rekvizitov različnih slovenskih športnikov in športnic, ki jih je nato v dobrodelne namene prodal na dražbi. Med drugim je pomagal svojemu soimenjaku in njegovi mami, ki jima je grozila izguba doma. Zdaj zbira denar za svojo osnovno šolo in če se ga bo nabralo dovolj, tudi za druge šole v okolici. Pri tem mu pomagata tudi Tadej Pogačar, ki mu je podaril rumeno majico in Primož Roglič s svojim dresom, Vida pa so razveselili še rokometaši Celja Pivovarne Laško.

icon-expand