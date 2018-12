14-letnik: 'Moje roke so dejansko izginile'

Da tega dneva nikoli ne bi bilo, si želijo tudi zdravniki, ki so ga reševali. Pravijo, da fanta in njegovih poškodb ne bodo nikoli pozabili. Martin, ki je bil takrat star le 14 let, ne želi podoživljati teh trenutkov, a pravi, da bi naredil vse, če bi lahko le enega mladega človeka odvrnil od prižiga petarde in tragedije, ki se je zgodila njemu.