14-letnik ob porodu ostal brez mame, koronavirus mu je vzel tudi očeta

Mama in oče sta kot študenta iz oddaljene, neevropske države prišla v Slovenijo. Zaljubljena sta začela načrtovati družino. "Na porodu je dečku umrla mamica, v decembru pa še očka," je povedalaAnita Ogulin iz ZPM Moste-Polje.

Ko so za tragedijo v mladem življenju svojega člana izvedeli v nogometnem klubu Ilirija, so se nemudoma odločitli, da mu je treba pomagati. "Mi si želimo, da bi fant sam čutil, da je njegova nogometna družina - da mu stoji ob strani, da smo mu na voljo, da se lahko na nas kadarkoli obrne,"je povedala Anja Milenkovič, vodja nogometne šole Ilirija.

14-letnik in njegov oče sta bila močno navezana drug na drugega. Oče ga je vozil na treninge, izpustil ni nobene tekme, pripoveduje pretresena trenerka. Osamljeni fant zdaj ne ve, kako naj nadaljuje svoje mlado življenje. "Deček je sicer pri sorodnikih v Sloveniji, iz tujine prihaja tudi njegova teta," je povedala Ogulinova.

Na pomoč so priskočili tudi v dečkovem prvem klubu. "Potrebno je najti rešitev tako na finančnem kot na psihološkem področju in v teh primetih je to zelo zelo težko," je dejal Marko Čepelnik, direktor NK Olimpija.

Ko bo jasno, kako se je deček odločil, napoveduje pomoč tudi Luka Dončič s svojo fundacijo. Deček naj bi bil namreč v precepu - ali se s teto vrniti v domovino svojih staršev in izpolniti poslednjo očetovo željo ali ostati v Sloveniji, ki je edini dom, ki ga pozna.