14-letnik v izolski bolnišnici 10 ur zaman čakal na nujno operacijo gležnja

Štirinajstletnik si je minuli konec tedna na Hrvaškem poškodoval gleženj. Oče ga je odpeljal v najbližjo bolnišnico - v Izoli - kjer so po opravljenem rentgenu ugotovili, da je najstnik utrpel zelo zahteven zlom in ocenili, da je nujna čimprejšnja operacija. "Dali so mu protibolečinska sredstva v žilo. In nato smo čakali tisto tretjo uro. Vmes so prišle medicinske sestre in razložile, da zdaj sestavljajo ekipo," tako dogodek opisuje oče štirinajstletnika.

Po skoraj treh urah čakanja se pri njima oglasi zdravnica. "Rekla mi je, da ja zdaj ne morejo operirati. Tehtnega razloga zakaj, pa ni dala," še pravi.