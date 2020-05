14 ur nočne razprave ob 'šovu' Eve Irgl in Miha Kordiša

Obravnava tretjega protikorona paketa na odboru za delo je sprožila veliko vroče krvi. Z njo so začeli sinoči malo pred 19. uro in jo nato vlekli celo noč, skoraj do devete zjutraj, ko so se poslanci preselili v veliko dvorano na redno majsko sejo. Neprespana noč pa predsednice odbora Eve Irgl ni ustavila in je nadaljevanje seje odbora za delo sklicala še za danes, pol ure po koncu redne seje, ko bo delo v parlamentu neprekinjeno teklo že več kot 35 ur.

Pred poslanci je še kar nekaj dela s tretjim protikriznim paketom (PKP3). V nočnih 14 urah so prišli šele do 54. člena od 85, torej je pred njimi še več kot tretjina zakona. In če se bo njegova obravnava nadaljevala tako, kot se je včeraj začela, se seja lahko ponovno zavleče v noč. Tem za dolgo in poglobljeno debato je očitno več kot dovolj, prav tako ne manjka amandmajev. Samo koalicija jih je vložila toliko, da je zanje potrebovala kar 25 strani, prav nič pa za njimi ne zaostaja niti opozicija. Pa čeprav do že omenjenega 54. člena niso uspeli niti z enim, prav si so bili zavrnjeni, a jih to, vsaj za zdaj, ni ustavilo. Večer, še bolj verjetno noč, bosta torej burna, enako predvidoma jutrišnji dan, saj bosta tretji korona paket pretresala še dva odbora - za infrastrukturo in finance - v petek pa PKP3 čaka še končna, plenarna presoja.

'Šov' Eve Irgl in Miha Kordiša Če kdaj, včeraj ne bi mogli reči, da poslanci nič ne delajo. Najprej se je ob devetih zjutraj začela redna seja. Trajala je dobrih devet ur. Takoj po koncu - po kratkem odmoru - pa se je malo pred 19. zvečer začela še nujna seja odbora za delo.

Prizori, ki smo jih včeraj spremljali iz hrama demokracije, so se tudi na tej maratonski nočni seji ponovili ... le da sta bila v glavnih vlogah predsedujoča odboru Eva Irgl (SDS) in Miha Kordiš (Levica).

Eva Irgl: "Torej zdaj zapiram prvi člen." Miha Kordiš: "Počakajte, počakajte predsedujoča. Jaz še nisem zaključil. A zdaj smo šli iz 15 minut mi skočit v besedo na 5 minut mi skočit v besedo?" Eva Irgl: "Poglejte, gospod Kordiš, ne se razburjati." Miha Kordiš: "Saj se ne razburjam, jaz sem hladen kot špricer."

Opozicija je blokirala vse, koalicija pa je vztrajala pri divjem tempu. Celo noč so sedeli, le z nekaj odmori, končali so tik pred dopoldanskim novim začetkom jutranje seje. In šlo je zelo počasi. Okoli 2. ure zjutraj, po sedmih urah razprave torej, so bili šele pri drugi točki zakona. V ospredju pa ves čas Irglova in Kordiš, ki si je prislužil tudi dva opomina.

Miha Kordiš: "Nikakršnega reda nisem kršil. Držal sem se vsebinskih okvirjev, držal sem se točke dnevnega reda. Skratka. Popolna arbitrarnost, to lahko štejem le kot poskus utišanja." Eva Irgl: "Da se začutimo vsi skupaj, sem pustila minuto. Da vidite vsak sam pri sebi, kaj se lahko počne, če se neke stvari tako lahkotno jemlje. Jaz bi rada, da se malo začutite."