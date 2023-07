140 kilometrov na uro skozi ovinek: 'Cela dolina diha z relijem'

Več kot devetdeset voznikov se je podalo po stari cesti med Podnanosom in Rebrnicami. Več tisoč navijačev, ki so se zvrstili ob progi, je povedalo, da cela ta dolina diha z relijem. "Sami tekmovalci so predvsem slovenski, saj je dirka za slovensko prvenstvo, je pa prijavljena tudi v mednarodni koledar, tako da imamo tudi tekmovalce iz Italije, iz Hrvaške, iz Avstrije," pa pove organizator dirke Silvan Lulik.

Med tekmovalci je tudi absolutni rekorder proge Fausto Bormolini s formulo, ki je progo lani prevozil s povprečno hitrostjo 146 kilometrov na uro. Kot pravi z novim avtomobilom še ni v popolni simfoniji, zato starega rekorda ne bo podrl. Ta se mu je izmaknil za skoraj štiri sekunde, svoj novi najboljši čas proge pa je uspelo doseči tudi najhitrejši ženski tekmovalki Sanji Smrdelj. "Iz leta v leto je več žensk. Zdaj imamo pokalno prvenstvo, ko jih mora biti minimalno pet, ampak želim si, da bi se to število povečalo, in da dokažemo, da ni več samo moški šport, da smo tudi me hitre," komentira Smrdeljeva.