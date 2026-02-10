Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

140 let avtomobila, 100 let znamke Mercedes-Benz in 140 izjemnih priložnosti

Ljubljana, 10. 02. 2026 10.22 pred 5 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), ikona elegance in zmogljivosti iz obdobja 1934–1936.

Letošnje leto zaznamuje niz izjemnih obletnic, ki pripovedujejo zgodbo o pionirstvu, viziji in nenehnem napredku znamke Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), ikona elegance in zmogljivosti iz obdobja 1934–1936.
Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), ikona elegance in zmogljivosti iz obdobja 1934–1936.
FOTO: Mercedes-Benz AG

Jubileji, ki premikajo meje mobilnosti

- Pred 140 leti je nastal avtomobil, kot ga poznamo danes – z Benzovim patentom iz leta 1886 se je začela nova doba mobilnosti in tehnoloških inovacij, ki še vedno oblikujejo svet.

- Že 130 let Mercedes-Benz soustvarja prihodnost transporta. Leta 1896 sta bila predstavljena prvo dostavno vozilo in prvi tovornjak, kar je postavilo temelje sodobni logistiki in gospodarski mobilnosti.

- Pred 100 leti, leta 1926, je združitev podjetij Benz & Cie. in Daimler-Motoren-Gesellschaft ustvarila znamko Mercedes-Benz – simbol tehnične odličnosti, prestiža in brezčasne elegance.

- Praznovanje dopolnjuje 20-letnica muzeja Mercedes-Benz, ki od leta 2006 navdušuje obiskovalce z vsega sveta kot ena najpomembnejših mednarodnih destinacij avtomobilske kulture in zgodovine.

Jubilejno leto pa ni le praznovanje številk je odmev več kot stoletne ustvarjalnosti, tehnološkega poguma in trajnostne vizije, ki so oblikovali sodobno mobilnost in postavili Mercedes-Benz v ospredje globalnega avtomobilskega razvoja.

140 LET INOVACIJ. 140 IZJEMNIH PRILOŽNOSTI.

Izbrani modeli CLA, GLA, GLB in GLC na zalogi v omejeni ponudbi. Vsak od njih je ustvarjen za nepozabne trenutke – na cesti in v vsakdanjem življenju.

Preverite jubilejno ponudbo TUKAJ.

Mercedes-Benz CLS 55 AMG (serija 219) iz leta 2005, opremljen z zmogljivim 5,4-litrskim V8 motorjem z močjo 476 KM iz leta 2005.
Mercedes-Benz CLS 55 AMG (serija 219) iz leta 2005, opremljen z zmogljivim 5,4-litrskim V8 motorjem z močjo 476 KM iz leta 2005.
FOTO: Mercedes-Benz AG

Ikone, ki niso sledile trendom, temveč so jih ustvarjale

Mercedes-Benz nikoli ni ustvarjal avtomobilov z namenom slediti trendom. Ustvarjal jih je, da bi postavljal merila. Skozi desetletja so nastajali avtomobili, ki niso le presegli duha časa, temveč so ga dejavno soustvarjali – za znamko in za celotno avtomobilsko industrijo.

Od legendarnega 300 SL, ki je povzdignil avtomobil v objekt poželenja s prepoznavnimi gullwing vrati, dirkaško zasnovo in brezčasno eleganco, do modelne serije 123, ki je z neomajno zanesljivostjo in kakovostjo postavila temelje zaupanja, ki ga z znamko Mercedes-Benz povezujemo še danes. Iz te dediščine je nastal razred E, ki že desetletja pooseblja popolno ravnovesje med poslovnim in zasebnim svetom – avtomobil, ki združuje tehnološko naprednost, udobje in diskretno eleganco ter samozavestno spremlja vsakdan in ključne življenjske prelomnice. Na samem vrhu pa je razred S kot vrhunec avtomobilskega razmišljanja znamke Mercedes-Benz: tehnološko napredna in prestižna limuzina, ki povezuje inovacije z največjim udobjem in predstavlja vizijo razkošja prihodnosti.

A ta zgodba se ne konča pri posameznih ikonah. Enaka filozofija prežema celoten nabor avtomobilov Mercedes-Benz – od kompaktnih modelov do luksuznih limuzin, od zmogljivih SUV-jev do športnih avtomobilov in sodobnih električnih rešitev. Vsak avtomobil ima isto osnovo: brezčasen oblikovalski jezik, tehnično dovršenost in občutek, da je ustvarjen z jasnim namenom.

Temelji mobilnosti: transport, gospodarstvo in rojstvo znamke

Že 130 let Mercedes-Benz soustvarja prihodnost transporta in logistike. Leta 1896 sta bila predstavljena prvo dostavno vozilo in prvi tovornjak, s čimer je znamka postavila temelje sodobne gospodarske mobilnosti. S tem mobilnost ni bila več le stvar osebnega prevoza, temveč je postala gonilo rasti in povezovanja ter razvoja mest in gospodarstva.

Lahka dostavna in gospodarska vozila Mercedes-Benz so skozi desetletja postala zanesljiv partner pri vsakdanjem delu – nepogrešljiva za obrtnike, podjetnike in kompleksne logistične sisteme po vsem svetu. Od prvih transportnih rešitev do današnjih sodobnih modelov ta segment združuje učinkovitost, varnost in robustnost z naprednimi digitalnimi rešitvami, povezljivostjo in vse bolj tudi električno mobilnostjo.

Pomemben mejnik v zgodovini predstavlja tudi leto 1926, ko se je z združitvijo podjetij Benz & Cie. in Daimler-Motoren-Gesellschaft razvila znamka Mercedes-Benz. S tem je nastal simbol tehnične odličnosti, prestiža in brezčasne elegance – znamka, ki je znala enako prepričljivo nagovoriti tako posameznike kot gospodarstvo, tako čustva kot razum. Združitev ni pomenila le organizacijskega preobrata, temveč je utrdila temelje znamke, ki že več kot stoletje združuje inovacije, odgovornost in vizijo mobilnosti prihodnosti.

Vozila iz pionirskih tehnoloških programov XX znamke Mercedes-Benz.
Vozila iz pionirskih tehnoloških programov XX znamke Mercedes-Benz.
FOTO: Mercedes-Benz AG

Postavljanje meril: kakovost, varnost, udobje, dizajn in življenjski slog

Kultura inovacij se odraža v vsakem vozilu in oblikuje temeljne vrednote znamke. Vsak avtomobil je razvit in proizveden v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, kar ustvarja trajno vrednost, gradi zaupanje in že desetletja utrjuje Mercedes-Benz kot zanesljivega spremljevalca svojih strank. Varnost je bila vedno bistvo filozofije znamke, od pionirskih inovacij, kot so varnostno karoserijsko ogrodje, ABS, ESP in zračne blazine, do zasnove integrirane varnosti, ki presega posamezne tehnologije in postavlja industrijske standarde. Napredna tehnologija se prepleta z udobjem, saj omogoča izjemno vozno izkušnjo, pri kateri se vrhunska zmogljivost in sproščeno udobje združita v popolni simbiozi, kar zagotavlja luksuz in podporo za voznika in potnike. Hkrati ikonično oblikovanje združuje brezčasno eleganco in tehnično natančnost; elementi, kot je prepoznavna maska hladilnika, pa ohranjajo vizualno kontinuiteto, ki sega več kot stoletje v preteklost. Mercedes-Benz ni le avtomobil – je življenjski slog. Znamka že desetletja oblikuje duh svojega časa, navdihuje kulturo, modo, glasbo in film ter simbolizira suverenost, slog in identiteto, ki ostaja merilo sodobnega luksuza skozi generacije.


Naročnik oglasne vsebine je Star Import d.o.o.

140 let avtomobila 100 let znamke Mercedes-Benz Mercedes-Benz
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534