140 let avtomobila, 100 let znamke Mercedes-Benz in 140 izjemnih priložnosti

Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), ikona elegance in zmogljivosti iz obdobja 1934–1936. FOTO: Mercedes-Benz AG

Jubileji, ki premikajo meje mobilnosti

- Pred 140 leti je nastal avtomobil, kot ga poznamo danes – z Benzovim patentom iz leta 1886 se je začela nova doba mobilnosti in tehnoloških inovacij, ki še vedno oblikujejo svet. - Že 130 let Mercedes-Benz soustvarja prihodnost transporta. Leta 1896 sta bila predstavljena prvo dostavno vozilo in prvi tovornjak, kar je postavilo temelje sodobni logistiki in gospodarski mobilnosti. - Pred 100 leti, leta 1926, je združitev podjetij Benz & Cie. in Daimler-Motoren-Gesellschaft ustvarila znamko Mercedes-Benz – simbol tehnične odličnosti, prestiža in brezčasne elegance. - Praznovanje dopolnjuje 20-letnica muzeja Mercedes-Benz, ki od leta 2006 navdušuje obiskovalce z vsega sveta kot ena najpomembnejših mednarodnih destinacij avtomobilske kulture in zgodovine. Jubilejno leto pa ni le praznovanje številk je odmev več kot stoletne ustvarjalnosti, tehnološkega poguma in trajnostne vizije, ki so oblikovali sodobno mobilnost in postavili Mercedes-Benz v ospredje globalnega avtomobilskega razvoja.

Mercedes-Benz CLS 55 AMG (serija 219) iz leta 2005, opremljen z zmogljivim 5,4-litrskim V8 motorjem z močjo 476 KM iz leta 2005. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ikone, ki niso sledile trendom, temveč so jih ustvarjale

Mercedes-Benz nikoli ni ustvarjal avtomobilov z namenom slediti trendom. Ustvarjal jih je, da bi postavljal merila. Skozi desetletja so nastajali avtomobili, ki niso le presegli duha časa, temveč so ga dejavno soustvarjali – za znamko in za celotno avtomobilsko industrijo. Od legendarnega 300 SL, ki je povzdignil avtomobil v objekt poželenja s prepoznavnimi gullwing vrati, dirkaško zasnovo in brezčasno eleganco, do modelne serije 123, ki je z neomajno zanesljivostjo in kakovostjo postavila temelje zaupanja, ki ga z znamko Mercedes-Benz povezujemo še danes. Iz te dediščine je nastal razred E, ki že desetletja pooseblja popolno ravnovesje med poslovnim in zasebnim svetom – avtomobil, ki združuje tehnološko naprednost, udobje in diskretno eleganco ter samozavestno spremlja vsakdan in ključne življenjske prelomnice. Na samem vrhu pa je razred S kot vrhunec avtomobilskega razmišljanja znamke Mercedes-Benz: tehnološko napredna in prestižna limuzina, ki povezuje inovacije z največjim udobjem in predstavlja vizijo razkošja prihodnosti. A ta zgodba se ne konča pri posameznih ikonah. Enaka filozofija prežema celoten nabor avtomobilov Mercedes-Benz – od kompaktnih modelov do luksuznih limuzin, od zmogljivih SUV-jev do športnih avtomobilov in sodobnih električnih rešitev. Vsak avtomobil ima isto osnovo: brezčasen oblikovalski jezik, tehnično dovršenost in občutek, da je ustvarjen z jasnim namenom.

Temelji mobilnosti: transport, gospodarstvo in rojstvo znamke

Že 130 let Mercedes-Benz soustvarja prihodnost transporta in logistike. Leta 1896 sta bila predstavljena prvo dostavno vozilo in prvi tovornjak, s čimer je znamka postavila temelje sodobne gospodarske mobilnosti. S tem mobilnost ni bila več le stvar osebnega prevoza, temveč je postala gonilo rasti in povezovanja ter razvoja mest in gospodarstva. Lahka dostavna in gospodarska vozila Mercedes-Benz so skozi desetletja postala zanesljiv partner pri vsakdanjem delu – nepogrešljiva za obrtnike, podjetnike in kompleksne logistične sisteme po vsem svetu. Od prvih transportnih rešitev do današnjih sodobnih modelov ta segment združuje učinkovitost, varnost in robustnost z naprednimi digitalnimi rešitvami, povezljivostjo in vse bolj tudi električno mobilnostjo. Pomemben mejnik v zgodovini predstavlja tudi leto 1926, ko se je z združitvijo podjetij Benz & Cie. in Daimler-Motoren-Gesellschaft razvila znamka Mercedes-Benz. S tem je nastal simbol tehnične odličnosti, prestiža in brezčasne elegance – znamka, ki je znala enako prepričljivo nagovoriti tako posameznike kot gospodarstvo, tako čustva kot razum. Združitev ni pomenila le organizacijskega preobrata, temveč je utrdila temelje znamke, ki že več kot stoletje združuje inovacije, odgovornost in vizijo mobilnosti prihodnosti.

Vozila iz pionirskih tehnoloških programov XX znamke Mercedes-Benz. FOTO: Mercedes-Benz AG

Postavljanje meril: kakovost, varnost, udobje, dizajn in življenjski slog