Slovenija

Dirka L'Etape v Kranju: Slovenija vse bližje Touru de France

Kranj, 07. 09. 2025 21.12 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Marko Gregorc
V Kranju se je odvila četrta izvedba amaterske kolesarske dirke, ki poteka pod okriljem znamenitega Tour de Franca. Na dveh razdaljah, krajši 80-kilometrski in daljši 130-kilometrski, se je med seboj udarilo približno 1.400 ljubiteljev kolesarstva, med njimi tudi številni znani Slovenci, pa seveda ambasador dogodka, kolesarski šampion Matej Mohorič. Slovenija pa je v Francijo še enkrat več poslala sporočilo, da si želi in je sposobna organizirati tudi začetek prave dirke po Franciji. Na dirki se je sicer tragično ponesrečil 49-letni kolesar.

Ne le slovenski, Kranj je s četrto izvedbo dirke Letap by Tour de France postal svetovni epicenter ljubiteljskega kolesarstva.

Župan Kranja Matjaž Rakovec je glede tega povedal: "Kranj je kolesarsko mesto, tudi organizator nam je dal naziv ville vélo, to pomeni, da smo edino mesto na svetu, ki še ni priredilo Tour de Franca, pa že ima ta naziv."

In nazivov bi se lahko v kratkem razveselile tudi druge občine, če bo vladi leta 2029 v Slovenijo res uspelo pripeljati Tour de France. 

Na krajši razdalji je slavil Patrik Mikac. "Že letos bi moral iti na najdaljšo razdaljo, ker je to najboljši trening za evropsko prvenstvo, ki ga imamo oktobra. Odločil sem se za krajšo, ker imam rajši majico, kot da na dolgi nimam nič," je povedal Mikac.

Praznih rok je ostal Slovak, ki je sicer kot prvi prečkal ciljno črto na najdaljši razdalji. "V zadnjih treh kilometrih pred ciljem sem poskušal iti sam," je povedal.

Sodniki so ga diskvalificirali zaradi prepovedane, nevarne vožnje na okviru kolesa, zato je zmaga pripadla domačinu Maticu Grošlju.

Kolesarski šampion Matej Mohorič je dejal: "Tisti v ospredju so še bolj zagriženi kot večina nas profesionalnih kolesarjev."

 In vrnimo se k profesionalcem, k možnostim, da bi nekoč na slovenskih cestah gledali prave junake Tour de Franca. Milan Eržen, šef ekipe Bahrain-Victorious, je glede tega povedal: "Jaz mislim, da je to en začetek mogoče neke večje zgodbe, ki se bo zgodila v Sloveniji."

"Ravno včeraj sva se pogovarjali, da ko bova starejši, bi se mogoče prijavile," že razmišljata mlajši gledalki.

Ali se bo Tour čez štiri leta začel v Sloveniji, naj bi bilo jasno do spomladi. Že danes pa je jasno, da se ljubitelji kolesarstva čez leto dni spet srečajo v Kranju.

Na dirki se je sicer  pri spustu tragično ponesrečil 49-letni kolesar.

Pri spustu na kolesarski dirki umrl 49-letni kolesar
kolesarstvo Tour de France Kranj Matej Mohorič
