Dirka L'Etape v Kranju: Slovenija vse bližje Touru de France

Ne le slovenski, Kranj je s četrto izvedbo dirke Letap by Tour de France postal svetovni epicenter ljubiteljskega kolesarstva.

Župan Kranja Matjaž Rakovec je glede tega povedal: "Kranj je kolesarsko mesto, tudi organizator nam je dal naziv ville vélo, to pomeni, da smo edino mesto na svetu, ki še ni priredilo Tour de Franca, pa že ima ta naziv."

In nazivov bi se lahko v kratkem razveselile tudi druge občine, če bo vladi leta 2029 v Slovenijo res uspelo pripeljati Tour de France.

Na krajši razdalji je slavil Patrik Mikac. "Že letos bi moral iti na najdaljšo razdaljo, ker je to najboljši trening za evropsko prvenstvo, ki ga imamo oktobra. Odločil sem se za krajšo, ker imam rajši majico, kot da na dolgi nimam nič," je povedal Mikac.

Praznih rok je ostal Slovak, ki je sicer kot prvi prečkal ciljno črto na najdaljši razdalji. "V zadnjih treh kilometrih pred ciljem sem poskušal iti sam," je povedal.

Sodniki so ga diskvalificirali zaradi prepovedane, nevarne vožnje na okviru kolesa, zato je zmaga pripadla domačinu Maticu Grošlju.

Kolesarski šampion Matej Mohorič je dejal: "Tisti v ospredju so še bolj zagriženi kot večina nas profesionalnih kolesarjev."

In vrnimo se k profesionalcem, k možnostim, da bi nekoč na slovenskih cestah gledali prave junake Tour de Franca. Milan Eržen, šef ekipe Bahrain-Victorious, je glede tega povedal: "Jaz mislim, da je to en začetek mogoče neke večje zgodbe, ki se bo zgodila v Sloveniji."

"Ravno včeraj sva se pogovarjali, da ko bova starejši, bi se mogoče prijavile," že razmišljata mlajši gledalki.

Ali se bo Tour čez štiri leta začel v Sloveniji, naj bi bilo jasno do spomladi. Že danes pa je jasno, da se ljubitelji kolesarstva čez leto dni spet srečajo v Kranju.

Na dirki se je sicer pri spustu tragično ponesrečil 49-letni kolesar.