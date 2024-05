145 dvometrskih medvedov prvič na Trgu republike

Medvedi bodo na Trgu republike razporejeni v obliki Pistolettovega simbola Tretjega paradiža, ki odraža svoboden umetniški pogled na problematiko sobivanja. "Ideja, da vključimo italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta v ta projekt, izhaja z njegove razstave v Cukrarni in tudi sicer tesnih odnosov z njim ter njegovim poslanstvom. Pistoletto je ob vpisu v Zlato knjigo Ljubljane narisal tudi simbol Tretjega paradiža, ki na subtilnem nivoju ponazarja vrednote, ki jih želi mesto Ljubljana sporočiti s to razstavo," so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Leta 2002 so umetniki z vsega sveta v Berlinu ustvarili krog podpornikov United Buddy Bears z namenom, da bi ljudi spodbudili k razmišljanju o mednarodnem razumevanju in mirnem sobivanju. Veleposlaniki držav so takrat povabili umetnike, da poslikajo dvometrsko skulpturo medveda, ki bo predstavljala njihovo državo, njene posebne značilnosti, kulturo, zgodovino, ljudi, pokrajino, gospodarstvo, glasbo ali običaje. Leta 2004 se je pisana skupina potujočih medvedov odpravila na turnejo okoli sveta, ki jo je za kratek čas prekinila le epidemija covida-19.

Zgodba Classic Buddy Bears se je začela junija 2001 v Berlinu, ko sta pobudnika projekta Eva in Klaus Herlitz zagnala iniciativo, ki je pripomogla k razvoju ulične umetnosti v Berlinu. Poslanstvo stoječega medveda z dvignjenimi šapami je širiti prijateljstvo in optimizem, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Poslikava slovenskega medveda predstavlja preplet obrazov različnih spolov, nacionalnosti, starosti in kultur, ki nakazuje nepogrešljivo in nujno prisotnost strpnosti, sočutja in solidarnosti pri doseganju medsebojnega razumevanja, spoštovanja in miroljubnega sobivanja, so še zapisali. Na poslikavi so izpostavljeni Ivan Cankar, Alma Karlin, Zofka Kveder, Ivana Kobilca, Lili Novy, Jože Plečnik, France Prešeren in Primož Trubar. Poslikava je omejena na belo, modro in rdečo barvo.

Razstava v Ljubljani je nastala v sodelovanju Mestne občine Ljubljana, nemškega veleposlaništva v Ljubljani in Buddy Bear Berlin, ob podpori številnih partnerjev in podpornikov projekta.

Razstavo podpirata tudi javno podjetje LPP ter Živalski vrt Ljubljana, ki bosta omogočila brezplačne vožnje in znižane vstopnice za ogled Živalskega vrta. Vsi, ki boste v soboto in nedeljo voznikom mestnih avtobusov pokazali zgibanko razstave United Buddy Bears, ki jo dobite na stojnici Urbana, v Mestni hiši, v TIC, na blagajni potniškega centra LPP in na blagajni Živalskega vrta, se boste lahko znotraj cone 1 skupaj z ostalimi družinskimi člani brezplačno zapeljali do Živalskega vrta Ljubljana, kjer boste z zgibanko dobili tudi vstopnice po znižani ceni - tri evre za posameznika. V Živalskem vrtu ob tem pripravljajo tudi posebno medvedjo nagradno igro. Brezplačna vožnja je povratna in velja tudi za prestopanje.